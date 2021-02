Bad Doberan

Die Infektionen von drei Patienten der Moorbadklinik Bad Doberan mit dem Coronavirus hatten keine Auswirkungen auf den Klinikbetrieb. „Wir haben ein Hygienekonzept, welches mit dem Landesamt für Gesundheit und Soziales abgestimmt ist und welches sehr gut funktioniert hat“, informiert Ronald Wick, stellvertretender Klinikleiter.

Am 31. Januar war festgestellt worden, dass ein Patient an Covid-19 erkrankt ist. Er war mit einem negativen Coronatest angereist. „Alle Patienten müssen bei Anreise einen negativen Coronatest vorweisen. Wenn sie diesen nicht haben, wird ein PCR-Test gemacht und der Patient bis zum Vorliegen des Ergebnisses unter Quarantäne gestellt.“ Während des regelmäßigen Screenings im Haus, sei der Patient dann positiv getestet worden und wurde isoliert. Er hatte bereits zwei weitere Patienten angesteckt, die ebenfalls nach Hause in Quarantäne gingen. Darüber hatte der Landkreis Rostock informiert. Für die 13 Kontaktpersonen seien regelmäßige Tests angeordnet worden.

Tägliche Temperaturmessungen bei 160 Patienten

Bei den derzeitigen etwa 160 Patienten würde täglich die Temperatur gemessen und in regelmäßigen Abständen ein Test durchgeführt. „Sie sind angehalten, bei kleinsten Symptomen Bescheid zu geben“, erläutert Ronald Wick.

Auch die Mitarbeiter der Klinik sind in das Hygienekonzept und den Verbreitungsschutzplan integriert. Sie würden ebenfalls regelmäßig auf das Coronavirus getestet, „um so die größtmögliche Sicherheit sowohl für unser Mitarbeiter als auch die Patienten vorzuhalten“, so Wick.

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales hat am Mittwoch 20 Neuinfektionen für den Landkreis Rostock gemeldet. Insgesamt haben sich seit Ausbruch der Pandemie 1900 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt, 58 starben mit oder an dem Virus.

Nachdem am Montag die Sieben-Tage-Inzidenz von Infektionen auf 100 000 Einwohner des Landkreises unter 35 gesunken war, siegt sie am Mittwoch wieder auf 36,1 an.

In der Kita „Blankenhäger Spatzen“ in Blankenhagen war am Dienstag ein Covid-19-Fall festgestellt worden. Das Gesundheitsamt des Landkreises Rostock hat darauf für alle Kinder und Beschäftigte, die am 12. Februar in der Kindertagesstätte anwesend waren, Quarantäne angeordnet. Der Quarantänezeitraum beläuft sich bis zum Ablauf des 26. Februars. Der Infektionsweg ist dem Gesundheitsamt bekannt.

Von Anja Levien