Bad Doberan

Zerschnittene Personalausweise, seitenweise Drohbriefe, in denen Goldmark gefordert werden: Die Stadt Bad Doberan hat laut Bürgermeister Jochen Arenz immer wieder mit Reichsbürgern zu tun. In diesem Jahr gab es erstmals eine direkte Bedrohung für ihn selbst. „Das war für mich das Schlimmste“, sagt Jochen Arenz. Ein Mann, der als „Major Jansen“ auf seinem Telegram-Kanal Todesurteile verfasst und verbreitet haben soll und auch den Rathauschef bedrohte, wurde jetzt festgenommen.

September 2021: Bad Doberans Bürgermeister erreicht eine Sprachnachricht, die in sozialen Medien verbreitet wird. In dieser fragt ein Mann aus Bad Doberan bei einem „Commander Jansen“ an. Er habe in der „Bürgermeisterei“ nach dem „Amtsblatt der Alliierten Hohen Kommission“ gefragt, die in jeder Amtsstube ausliegen müsse. Das sei in Bad Doberan nicht so. Er fragt, ob er sich an den Commander wenden dürfe, wenn dies nicht zeitnah der Fall sei.

Dieser antwortet per Sprachnachricht: „Wenn bis Donnerstag das Dokument nicht vorliegt, empfehle ich Ihnen, mit einer kleinen Gruppe dort diesen Menschen aufzusuchen, ihn an der nächsten Laterne aufzuknüpfen und dementsprechend zu zeigen, wofür wir stehen.“ Und weiter: „Wenn Sie diesen Menschen aufknüpfen sollten, machen sie es langsam, damit er lange leidet und es möglichst viele mitbekommen, damit wir hier schon mal ein Statement gesetzt haben.“

Hintergrund: Das Amtsblatt der Alliierten Hohen Kommission umfasst Beschlüsse, die von den drei Besatzungsmächten nach dem Zweiten Weltkrieg für die Bundesrepublik Deutschland festgelegt wurden. Mit Inkrafttreten der Pariser Verträge am 5. Mai 1955 erlosch das Besatzungsstatut und die Alliierte Hohe Kommission löste sich auf. Reichsbürger glauben daran, dass die Bundesrepublik Deutschland nicht existiert.

Polizei hatte Tagesablauf des Bürgermeisters

Bürgermeister Jochen Arenz erstattete auf die Bedrohung hin Anzeige, die Polizei habe ihm Polizeischutz angeboten. „Ich habe der Polizei immer gesagt, wo ich hin bin. Die hatten meinen Tagesablauf. Das war schlimm für mich. Ich habe jetzt noch Pfefferspray bei mir. Da fühlt man sich dann nicht ganz so machtlos“, sagt Arenz. Die Schwelle in der Gesellschaft sei niedriger geworden, Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, zu bedrohen. „Das war schon heftig, wenn man abends Angst haben muss, zur Tür rauszugehen, oder sich Sorgen machen muss. Das war eine schlimme Zeit.“ Die Staatsanwaltschaft Rostock ermittelt.

Sie ist nicht die einzige, weshalb zur Bekämpfung von Hasskriminalität im Internet eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft in Niedersachsen/Göttingen gegründet wurde. Diese erwirkte laut Oberstaatsanwalt Frank-Michael Laue den Haftbefehl gegen „Jansen“.

„Der in Baden-Württemberg festgenommene 51-Jährige und vor seinem Abtauchen im Sommer 2021 zuletzt in Bad Zwischenahn/Niedersachsen wohnhafte Beschuldigte – er nennt sich ‚Major Jansen‘ – wurde am 2. Dezember 2021 dem Haftrichter vorgeführt und befindet sich seither in Untersuchungshaft“, teilt Frank-Michael Laue von der Staatsanwaltschaft Göttingen mit.

Ihm werde vorgeworfen, unter anderem auf seinen Telegram-Kanälen – teils mit mehr als 12 000 Nutzern – von ihm als „Commander“ oder „Major“ des „Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force“ (SHAEF, Hauptquartier der Alliierten Expeditionsstreitkräfte, Anm. d. Red.) Todesurteile verfasst und verbreitet zu haben mit der Aufforderung an seine Anhänger, diese weiterzuverbreiten bzw. umzusetzen: „Dabei werden konkrete Daten (Erreichbarkeiten, Anschriften der Geschädigten) ins Netz gestellt, mit der Folge, dass diese Gefahr für Leib oder Leben sehen.“ Es bestehe gegen „Jansen“ der dringende Verdacht des öffentlichen Aufforderns zu Straftaten und des Verbreitens sogenannter Feindeslisten.

Zudem wurden zwei weitere Mitbeschuldigte festgenommen. Bei allen dreien seien Computer und Tablets beschlagnahmt worden. Opfer seien Amtsträger, (Impf-)Ärzte, Schulleiter, Richter, Polizeibeamte oder auch Privatpersonen.

Durchsuchungen: Aktionstag gegen Hasspostings am 1. Dezember

Gegen Hass und Hetze im Internet, darunter auch die, die von „Major Jansen“ verbreiten worden sein soll, fand am 1. Dezember ein bundesweiter Aktionstag gegen Hasspostings mit Wohnungsdurchsuchungen und Vernehmungen statt. Laut Oberstaatsanwalt Frank-Michael Laue hat die Anzahl der Delikte im Bereich „Hasskriminalität“ zugenommen, „was insbesondere im Zusammenhang mit Impfgegnern oder Corona-Leugnern steht“.

Neueste Entwicklungen, wie in Telegram-Gruppen geschmiedete Mordpläne gegen den sächsischen Ministerpräsidenten oder die Verbreitung sogenannter Todeslisten in den sozialen Medien zeigten, wie dringend es sei, nicht tatenlos zuzuschauen, „sondern Hass und Hetze mit den Mitteln des Rechtsstaats robust entgegenzuwirken“.

Definition Reichsbürger In einem Erlass zu Vorkommnissen mit „Reichsbürgern und Selbstverwaltern“ in kommunalen Behörden hat das Land Mecklenburg-Vorpommern folgende Definition festgehalten: Reichsbürger und Selbstverwalter sind Gruppierungen und Einzelpersonen, die aus unterschiedlichsten Motiven und mit unterschiedlichen Begründungen, unter anderem unter Berufung auf das historische Deutsche Reich, verschwörungstheoretische Argumentationsmuster oder ein selbst definiertes Naturrecht die Existenz der Bundesrepublik Deutschland und deren Rechtssystem ablehnen, den demokratisch gewählten Repräsentanten die Legitimation absprechen oder sich gar in Gänze als außerhalb der Rechtsordnung stehend definieren und deshalb bereit sind, Verstöße gegen die Rechtsordnung zu begehen. Für die Verwirklichung ihrer Ziele treten sie aktiv ein, z. B. mit Werbeaktivitäten oder mit aggressiven Verhaltensweisen gegenüber den Gerichten und Behörden der Bundesrepublik Deutschland. Im Landkreis Rostock haben die angezeigten Straftaten in Zusammenhang mit Reichsbürgern zugenommen. Gab es 2020 acht solcher Straftaten, waren es 2021 bereits 14. Im gesamten Bereich des Polizeipräsidiums Rostock verdoppelten sich die angezeigten Straften innerhalb eines Jahres von 31 auf 62. Bei diesen geht es überwiegend um Beleidigungen, aber auch um Tatbestände des Widerstands gegen die Staatsgewalt und Straftaten gegen die öffentliche Ordnung, informiert Polizeisprecherin Sophie Pawelke.

Durch Hassbotschaften im Internet werde nicht nur das allgemeine Persönlichkeitsrecht der Betroffenen, sondern auch der politische Diskurs in der demokratischen und pluralistischen Gesellschaftsordnung angegriffen und infrage gestellt, so Laue: „In einem auf diese Weise verrohten Umfeld kommt es schon jetzt dazu, dass bestimmte Meinungen aus Sorge vor Reaktionen nicht mehr geäußert werden oder sich bestimmte Personengruppen vollständig aus den sozialen Medien zurückzuziehen.“

Von Anja Levien