Rostock

In ihrem Berufsalltag sieht sie Leichen, besichtigt Tatorte, ist dabei, wenn die Säge bei der Obduktion kreischt – Astrid Nelle arbeitet seit 20 Jahren bei der Kriminalpolizei in Rostock, ist verantwortlich für Tötungsdelikte in Rostock und dem Landkreis Rostock. Die Mordermittlerin versteht sich selbst als Dienstleisterin der Gesellschaft und lässt nicht los, ehe der Fall gelöst ist.

Im Film ist der Gärtner oft der Mörder. Bei wem suchen Sie zuerst, wenn in Rostock ein Mord geschieht?

Jeder könnte der Täter sein – sowohl der Sozialhilfeempfänger als auch der gut betuchte Geschäftsmann. Aber der Gärtner war es bei mir noch nie.

Was haben Krimi-Serien wie der „Tatort“ oder der Rostocker „Polizeiruf 110“ mit der Wirklichkeit zu tun?

Es gibt sicher Vorgehensweisen bei der Polizei in Film und Realität, die sich überschneiden. Gerade der Umgang ist bei uns dann aber doch anders. Ich habe immer mit Menschen zu tun, die ein Trauma erlebt haben. Da braucht es viel Einfühlungsvermögen, unangenehme Fragen bringen da nichts.

Gibt es bei Ihnen im Büro diese berühmte Wand mit schrecklichen Tatortfotos, vor der Sie und Ihr Kollege sitzen und dabei Kaffee trinken?

Eindeutig nein. So eine Wand habe ich nicht. Wir sitzen in Einzelbüros und ich bearbeite viele Tötungsdelikte alleine. Nur bei herausragenden Tötungsdelikten gibt es Ermittlerteams.

Wie oft wird jemand in Rostock getötet?

In Rostock gibt es in der Regel fünf bis zehn Tötungsdelikte im Jahr. Die Zahl ist seit Jahren mehr oder weniger gleich. Ich habe eigentlich immer einen solcher Fälle auf dem Tisch, manchmal auch zwei. Ich habe aber auch mit tödlichen Bränden zu tun und untersuche tödliche Arbeitsunfälle.

Ihr Telefon klingelt, in Rostock ist eine tote Person gefunden worden. Was sind Ihre nächsten Schritte?

Ich fahre zum Tatort, treffe dort die Kriminaltechniker, suche mir die Zeugen und hole mir die Informationen von meinen Kollegen vor Ort. Dann geht meine Ermittlungsarbeit los. Die Hauptarbeitszeit verbringe ich im Büro mit den Befragungen der Zeugen, der Auswertung der Spuren und mit der Analyse aller Beweise. Am Ende der Ermittlung werden dem Gericht alle Beweise sowie der Abschlussbericht vorgelegt.

Was ist das für ein Gefühl, wenn durch Ihre Arbeit ein Täter gefasst wird?

Ein Gefühl der Ruhe und Zufriedenheit. Es ist für die Gesellschaft wichtig bei diesen Delikten, die Täter von der Straße zu holen. Vor Kurzem bekam ich ein Gutachten zu einem laufenden Verfahren. Ich habe ein Beweismittel in einer Wohnung gefunden und die Ergebnisse ergaben eine Übereinstimmung. Da bin ich vor Freude aufgesprungen.

Statistik: Anzahl der Mordfälle in Rostock und Umgebung Anzahl diverser Tötungsdelikte in den vergangenen Jahren Rostock 2019 – ein Mord, sechs Totschläge, zwei fahrlässige Tötungen 2018 – kein Mord, vier Totschläge sowie eine fahrlässige Tötung 2017 – kein Mord, vier Totschläge sowie zwei fahrlässige Tötungen 2016 – zwei Morde, zwei Totschläge sowie drei fahrlässige Tötungen Landkreis Rostock 2019 – zwei Morde, drei Totschläge sowie zwei fahrlässige Tötungen 2018 – ein Mord, ein Totschlag sowie drei fahrlässige Tötungen 2017 – kein Mord, zwei Totschläge sowie drei fahrlässige Tötungen 2016 – kein Mord, vier Totschläge und keine fahrlässigen Tötungen (Hinweis: Die fahrlässigen Tötungen stehen nicht mit einem Verkehrsunfall in Verbindung)

Und wie fühlen Sie sich, wenn jemand nicht verurteilt wird, obwohl Sie sich sicher sind, den Richtigen gefasst zu haben?

Das gab es noch nicht. Und das ist gut so: Tötungsdelikt heißt, dass ein Mensch zumindest schwer verletzt worden ist und es gibt einen, der das verursacht hat – und der sollte bestraft werden.

Sind Sie sich in jedem Fall sicher, dass Sie den Richtigen haben?

Ja. Es wäre nicht mit meinem Berufsethos vereinbar, einen Menschen ins Gefängnis zu bringen, gegen den keine vernünftigen Beweise vorliegen.

Wie viele Fälle werden nicht aufgeklärt?

Der Letzte ist aus dem Jahr 2007 – der liegt jetzt wieder auf meinem Tisch. Es geht um eine Krankenschwester, die mit ihrem Kind überfallen worden ist. Ich habe den Fall übernommen und versuche, ein neues Konzept zu erstellen. Durch moderne Technik bekommen wir vielleicht neue Erkenntnisse. Die Spuren werden so lange gesichert, bis das Tötungsdelikt aufgeklärt ist. Jeder soll seine Strafe bekommen und jedes Opfer verdient es, dass der Täter überführt wird.

Ist es heutzutage leichter, den Täter zu finden?

Nein, es ist mit den neuen Möglichkeiten nur anders geworden. Heute können wir beispielsweise anhand der Suchverläufe im Laptop beweisen, wenn es geplanter Mord und kein Totschlag war. So einige Täter erkundigen sich zuvor über die Tat im Internet.

Müssen Sie die Perspektive des Täters einnehmen, um diesen zu finden?

Unbedingt. Ich möchte verstehen, wie es zur Tat kam. Auch wenn es für die Gesellschaft schwierig zu begreifen ist: Ich muss dem Täter respektvoll begegnen, wenn er mir gegenüber sitzt. Es würde nichts bringen, ihn zusammenzuschreien. Ich habe beispielsweise selten so einen schlimmen Tatort mit so viel Blut gesehen wie im Fall des Machetenmordes – aber ich muss mich in den Täter hineinversetzen. Hat er das, was ich vermute, wirklich so gemacht oder ist es anders passiert?

Zur Beweisaufnahme gehört im Falle eines Mordes auch eine Obduktion. Sind Sie währenddessen dabei?

Ja, es ist manchmal wichtig, die Anzahl der Messerstiche zu sehen, um die Gewalt und das enthemmte Verhalten des Beschuldigten zu erkennen.

Erinnern Sie sich noch an Ihre erste Obduktion?

Das vergisst man nie. Es ist ein prägendes Erlebnis, wenn man sieht, wie an einem Körper herumgeschnitten wird. Da zuzuschauen kostet Überwindung. Wenn die Säge geht, ist das schon heftig.

Welcher Fall hat Sie ganz besonders mitgenommen?

Jedes Tötungsdelikt nimmt viel Herz und Arbeit in Anspruch. Der Silvestermord, der vergangenes Jahr begangen worden ist, ist nur ein Beispiel dafür. Der Sohn hat für sich erkannt, dass er nicht mehr weitermachen möchte und den Eltern für seine Situation die Schuld gegeben und sie auf brutalste Weise umgebracht. Natürlich nimmt einen das mit.

Wie schaffen Sie es, die Arbeit nicht mit nach Hause zu nehmen?

Ich habe einen fantastischen Ehemann und eine gute Freundin, die ich seit meinem 17. Lebensjahr kenne. Sie bringt mich unter die Leute und mit meinem Ehemann darf ich als Polizisten auch mal über einen Fall sprechen. Das mache ich dann auch, wenn es sehr schlimm ist.

Sie sind Mutter zweier Töchter. Haben diese als Kinder etwas von Ihrem Job mitbekommen?

Natürlich habe ich sie mit der Brutalität nicht konfrontiert, aber sie haben dennoch mitbekommen, welchen Beruf ich habe und was dort passiert. Mittlerweile sind sie beide erwachsene Frauen, die mitten im Leben stehen. Ich bin sogar dreifache Oma.

Achten Sie darauf, Ihre Privatsphäre für sich und Ihre Familie zu schützen?

Ja, ich bin weder auf Social-Media-Plattformen noch im Telefonbuch zu finden. Die Täter kommen irgendwann auch wieder frei. Ich hoffe immer, dass ich mich so respektvoll verhalten habe, dass ich keinen Angriffen ausgesetzt werden könnte. Wissen kann man es nie.

Hatten Sie jemals Angst davor, dass ein Täter eines Tages vor Ihrer Haustür stehen könnte?

Im Hinterkopf hat man das, aber glauben tue ich es nicht. Ich bin nicht diejenige, die die Tat begangen hat und verantwortlich ist. Ich hoffe, dass die Täter das während ihrer Zeit im Gefängnis begreifen.

Von Juliane Schultz, Stefanie Ploch, Maria Baumgärtel und Lena-Marie Walter