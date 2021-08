Grevesmühlen

Das Lohnmosten ist ein echtes Traditionsgewerbe. Seit Jahrhunderten bringen die Bewohner des Dorfes das Obst der eigenen Bäume und Sträucher zur Saftherstellung und verlassen den Hof mit frisch gepresstem Saft. Dadurch stellte man früher sicher, dass kein kostbares Obst verschwendet wurde.

Heutzutage gehen viele Menschen lieber in den Supermarkt als in den eigenen Garten. Dabei gibt es in der Region schon seit einigen Jahren wieder die Möglichkeit, sein Obst zum Mosten bringen. „Das ist nachhaltig und gesund“, weiß Jochen Volk vom Tropfenkontor in Damshagen.

Bei Möckel Most in Lübseerhagen werden Tonnen von Äpfeln aus mecklenburgischen Gärten zu Saft verarbeitet. Quelle: Behnk Malte

Wenn der Apfel schmeckt, schmeckt auch der Saft

Neben der Mosterei auf dem Gelände neben der ehemaligen Schule in Damshagen bieten auch Andrea Möckel und ihr Mann Thomas Wendik ab Montag wieder das Lohnmosten in Lübseerhagen an. „Wann ist der richtige Zeitpunkt zur Ernte?“, wollen viele von ihnen wissen. Wendik rät: „Nicht zu früh. Beißen Sie in den Apfel hinein – wenn er schmeckt, schmeckt auch der Saft!“

Neu sind in dieser Saison bei Möckel Most die feinen Destillate, die in Zusammenarbeit mit Jochen Schwarz in Kneese am Schaalsee in der „Schwarz Brennerei“ entstehen. Sortenreiner Apfelbrand, Quitte, Birne und Obstler gibt es. Ab Dezember kann man in Lübseerhagen auch im Holzfass gelagerte Brände kaufen.

Köstlicher Saft ganz ohne „Schönung“

„Durch den Klimawandel und die wärmeren Sommer der vergangenen Jahre hat sich die Zellstruktur des Obstes verändert“, berichtet Apfelmann Volk. Dadurch gebe es mehr Trub im Saft. Viele Verbraucher wüssten nicht, dass der klare Saft aus dem Supermarkt in der Regel „geschönt“ wurde. Das heißt, der Trub im Saft wird mithilfe von Schweinegelatine gebunden und entfernt. Steht „vegan“ auf dem Saft, so passiert das „Schönen“ meist mit Soja- oder Erbseneiweiß in Kombination mit Bentonit, einem Gemisch aus Tonmineralien.

Deklariert werden muss diese Behandlung des Saftes nicht. Bei Möckel Most ist jeder Saft naturtrüb. Auch in Damshagen verzichtet man auf das „Schönen“ und hat stattdessen lieber in neue Filtersysteme investiert.

Endlich kann weiter gebaut werden

Im Tropfenkontor ist man froh, dass nun endlich wieder Investitionen möglich sind. „Coronabedingt waren die Umsätze fast auf null und erst im April dieses Jahres konnten wir endlich Hilfen vom Staat bekommen“, berichtet Jochen Volk. Nun sei der Baustopp an der alten Schule endlich vorbei, knapp zwei Millionen wurden bislang investiert.

Jochen Volk zeigt, wie weit der Umbau an der alten Schule in Damshagen vorangeschritten ist. Quelle: Annabelle von Bernstorff

Zur kommenden Saison 2022 soll alles fertig sein und auch endlich stabiles Internet anliegen. Dann erwarten die Besucher der alten Schule einen „Tante Emma Laden“ mit komplettem Sortiment an Lebensmitteln, Gemüse, Mehl, Fleisch- und Backwaren aus der Region aber auch Drogerie- und Haushaltartikeln. Ein Café mit Terrasse, das auch kleine Mahlzeiten anbietet, ist ebenso geplant wie ein Marktplatz mit saisonalen Märkten, Veranstaltungen und Konzerten.

Vor der Schule entsteht bereits ein großer Parkplatz, der auch für Reisebusse und als Ladestation für E-Autos geeignet ist. Besonderes Highlight sollen für Urlauber und Einheimische die geplante Schaubrennerei und die Führungen durch die Destille werden.

Hier können Sie Ihr Obst abgeben Möckel Most Dorfstraße 5 in 23923 Lübseerhagen Ab 6. September Montag, Donnerstag und Samstag 13 bis 18 Uhr. Saftverkauf nur Donnerstags 13 – 18 Uhr. Ab 200 Kilo Saft aus seinen eigenen Äpfeln, die 0,7 Liter Glasflasche 55 cent zuzüglich Pfand. www.moeckelmost.de Mobile Mosterei Satow in der Gärtnerei Triwalk Dorf Triwalk 28 in 23966 Lübow bei Wismar Ab 14. September alle 14 Tage dienstags von 9-17 Uhr. Mindestmenge 50 Kilo Obst. Bag in Box: 3 Liter 4 €, 5 Liter 5,50€ inklusive Box. Quitten erst ab 15 Uhr. 5 Liter kosten 7 Euro. www.satower-mosterei.de Tropfen Kontor Klützer Straße 37c in 23948 Damshagen Ab sofort täglich von Montag bis Freitag zwischen 9 und 18 Uhr, Samstag 9 – 14 Uhr. Saft aus eigenem Obst zur sofortigen Mitnahme gibt es ab 75 Kilogram. Ab einer Menge von 50 Liter Saft oder 100 Kilogramm Obst pro Liter kostet der Saft pro Liter in der Glasflasche von 90 cent (Äpfel / Birnen) bis 1,40 Euro (Aronia, Trauben, Holunder). Abfüllung auch Bag in Box möglich. Mischsäfte werden mit dem aufwendigsten Obst abgerechnet. Nach Absprache auch Steinobst. www.tropfenkontor.com Lohnmosterei Reinstorf Hans-Edgar Gehring Hauptstraße 1 in 23992 Zurow Apfelannahme ab 1. September Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr, Samstags von 9 bis 12 Uhr. Telefon: 038422/20456 Mosterei Pfarrhof Rethwisch Doberaner Straße 2 in 18211 Börgerende-Rethwisch ab sofort Obstannahme. Saft in 1 Liter Glasflaschen oder 5- bzw. 10-L-Saftbeutel im Karton abgefüllt und gleich mit nach Hause genommen. Preis ab 50 cent. www.mosterei-pfarrhof.de

Nur das beste Obst für den Schnaps

Für einen gelungenen Schnaps braucht man nur das beste Obst. „Unser Ziel ist ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Zucker, Säure und Gerbstoffen“, erklärt Jochen Volk. „Richtig weich und reif“ müssten etwa die Zwetschgen sein. „Bitte nicht ernten, wenn die ersten runterfallen, das sind nur die Wurmstichigen“ ermahnt der Destillateuer. Zwischen 80 Cent und einem Euro gibt es für gute, reife Zwetschgen. Momentan benötige man vor allem handgepflückte Him- und Brombeeren. Fünf Euro wird für das Kilo Himbeeren bezahlt. Auch Äpfel, Birnen, Quitten, Pfirsiche und Schlehen kaufe man an. Bevorzugt alte Sorten: „Die lösen weniger Allergien aus.“

Von Annabelle von Bernstorff