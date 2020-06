Autofahrer können jetzt ihren Führerschein um die sogenannte Schlüsselzahl 196 erweitern und so die Berechtigung erhalten, kleinere Motorräder zu fahren – ganz ohne Prüfung. Die Nachfrage ist groß. Wir haben Fahrlehrer in Wismar, Rostock, Bad Doberan und Grevesmühlen gefragt, was Interessenten beachten müssen.