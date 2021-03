Mühlenverein in Kröpelin plant Veranstaltungen 2021

Kröpelin

Manfred Schwarz (68) deutet zur Kuppel der Mühle: „Da oben haben wir kürzlich zwei Nistplätze für Turmfalken angebracht und hoffen, dass sie bald genutzt werden.“ Während die gefiederten Gäste willkommen sind, haben gegenwärtig andere Besucher keinen Zugang zu Kröpelins Galerie-Holländer, so die genaue Bezeichnung der Mühle. Schon seit Monaten ist der hoch über der Stadt gelegene Bau für Publikum geschlossen. Keine Lesungen, keine Vorträge, keine Ausstellungen. Ist damit auch das Vereinsleben tot? Vorsitzender Schwarz weist diese Vermutung zurück: „Auch wenn Corona bislang all unsere Pläne durchkreuzt hat, stecken wir den Kopf nicht in den Sand. Wir sind auf den Tag vorbereitet, an dem das Kulturleben wieder erwacht.“

Mühlenverein plant Veranstaltungen

Das sind keine leeren Worte. Schwarz und seine 22 Mitstreiter nutzten die Zwangspause, um den vielen Freunden des Mühlenvereins aus nah und fern ein buntes Angebot zu unterbreiten: „Geplant sind für dieses Jahr unter anderem verschiedene Plattdeutsch-Veranstaltungen, eine Lesung mit Biobauer Matthias Stührwoldt, die Aufführung des legendären Defa-Films „Paul und Paula“, Aufführungen eines Wismarer Puppentheaters für Kinder und Erwachsene, das 13. Mühlenfest am 19. Juni, der Mühlentag am 24. Mai und der Tag des offenen Denkmals am 12. September. Natürlich soll es auch wieder die beliebten Führungen durch unsere Mühle geben.“

Regina Seibicke, Laienkünstlerin aus Nienhagen, stellt in der Kröpeliner Mühle aus. Quelle: Werner Geske

Noch sind das Vorhaben, von denen sich nur unter Vorbehalt sprechen lässt. Doch gerade weil Corona durch viele Pläne einen Strich macht, wollten die rührigen Vereinsmitglieder ein Zeichen setzen. Deshalb luden sie die Laienkünstlerin Regina Seibicke (62) aus dem Ostseebad Nienhagen dazu ein, ihre Werke zum Auftakt des Kulturjahres auszustellen.

Die Nienhägerin malt seit den 1990er Jahren und ist weitgehend Autodidakt. Unterricht nahm sie bei der schwedischen Künstlerin Gun Friederici in Pastellkreide und Acrylmalerei. Ihr künstlerisches Schaffen wurde auch durch längere Aufenthalte in Westeuropa sowie Reisen nach Asien und in die USA geprägt. Mit mehreren Expositionen in der Region und darüber hinaus machte sie bereits auf sich aufmerksam. Am 6. März, so war es geplant, sollte ihre Schau „Mit Farbe durch die Jahre“ öffnen und einen Einblick in ihr Schaffen geben.

38 Arbeiten in der Mühle angebracht

Und so hängte die Malerin in der Mühle 38 ihrer Arbeiten, unterstützt von Manfred Schwarz und Vereinsmitglied Dirk Oberüber (60). „Ich freue mich, dass ich meine Bilder an diesem besonderen Ort zeigen darf. Auch wenn momentan noch keine Besucher kommen dürfen. Aber da die Ausstellung bis Anfang Mai gezeigt wird, habe ich Hoffnung, dass sich das noch ändert“, sagt Regina Seibicke. Die Laienschaffende, die mit Vorliebe nach Mitternacht malt, zeigt in der Mühle unter anderem Landschafts- und Tierbilder, gerne auch abstrakt dargestellt.

Damit sich das Publikum die Arbeiten der Nienhägerin auch im Lockdown anschauen kann, sollen Bilder auf der Internetseite des Mühlenvereins zu sehen sein.

www.muehlenverein.jimdo.com

Von Werner Geske