Müll im Wald: Nienhagens Bürgermeister fordert Schranken

Sechs Plastiksäcke voller Gartenabfall liegen im Waldstück am Ehbruch im Ostseebad Nienhagen. Entlang eines Weges wurden achtlos Plastikpackungen weggeworfen. Bürgermeister Uwe Kahl ( CDU) ist verärgert. „Es muss gehandelt werden, sonst verkommt das hier zur Müllkippe“, sagt er und fordert Schranken für den Wald.

„Die Leute kommen wohl mit Transportern und kippen das Zeug schnell hier ab. Das passiert meist im Dunkeln, wenn es niemand bemerkt“, so der Bürgermeister, der den Unrat bei einem Spaziergang bemerkte. Nicht nur die Säcke liegen dort. Überall ist Gartenabfall wie Tannengrün, Korkweide, Rhododendren, Rosen, Gras, auch Bauschutt und anderes zu sehen. Weiter hinten auch alte Plastiktüten.

Neben den Säcken fand Uwe Kahl auch mehrere Haufen mit Gartenabfällen im Nienhäger Wald. Quelle: Sabine Hügelland

„Es geht doch darum, dass es immer mehr wird und so andere ebenfalls inspiriert werden, dieses Waldstück als Müllhalde zu benutzen und das in dieser Zeit, wo das Umweltthema so sensibel und in aller Munde ist. Ich kann das nicht verstehen“, so Uwe Kahl. Tiere zerwühlten bereits einige Säcke, „weil darin auch Äpfel und andere Lebensmittel waren.“

Schilder, die darauf hinweisen „Müllabladen verboten“, werden ignoriert. „Ich habe schon mehrfach mit dem Forstamt telefoniert, weil ich möchte, dass hier auf beiden Seiten Sperrungen errichtet werden. Früher waren es Ketten, die den Zugang in den Wald für Autofahrer unmöglich machten“, so Kahl. Für ihn seien auch Schranken denkbar.

„Die Ketten dürfen nicht mehr sein, weil sie keiner DIN-Norm entsprechen“, sagte Markus Both, Revierleiter des Forstamtes Bad Doberan. „Wir haben es personaltechnisch bisher einfach nicht geschafft, die Schranken zu errichten. Ich habe das jetzt für den Oktober in den Arbeitsplan aufgenommen“, sagt er. Allerdings könne ja nicht der ganze Wald eingezäunt werden, gab er zu bedenken. „Wir müssen zurzeit überall die Verkehrssicherheit gewährleisten. Das hat Priorität. Dennoch wollen wir die Schranken in Nienhagen so bald wie möglich angehen.“

Er erklärt, was in dem Fall von Müllmeldung im Wald von Seiten der Forst unternommen wird: „Leider geschieht das immer wieder. In Doberan fanden wir sogar Chemieabfälle, Plastik und Glas. Wir nehmen den Fall auf und melden ihn dem Landkreis. Der entsorgt alles. Das geht zu Lasten des Steuerzahlers.“ Jeder kann solch einen Fall dem Forstamt melden, macht Markus Both klar. Er und Uwe Kahl sind sich sicher, dass die Schmutzfinken wohl aus der nahen Region stammen müssen.

„Hier wurde der Garten ausgemistet“, so Kahl. „Wir zeigen das auch der Polizei an mit Täter unbekannt“, so Markus Both. „Viele denken, Gartenabfall ist doch Natur und macht dem Wald nichts aus. Doch das Problem dabei ist, dass sich darunter oft Pflanzen wie Rhododendren, indisches Springkraut oder Knöterich befinden, die dann invasiv die im Wald vorhandenen Pflanzen verdrängen. Gerade bei Verjüngung von Ahorn oder Buchen können diese dann nicht mehr wachsen, weil alles zuwuchert.“

Auch Bauschutt wurde im Wald von Nienhagen entsorgt. Quelle: Sabine Hügelland

Es sei schlichtweg verboten, Rasen und anderes in den Wald zu werfen und so Geld für die Entsorgung zu sparen. Rasen- und Grünschnitt sowie Laub können auf den Wertstoffhöfen des Landkreises Rostock abgeben werden. In Bad Doberan findet sich einer in der Eikboomstraße. Er ist dienstags bis freitags von 10 bis 18 Uhr geöffnet, am Sonnabend von 9 bis 15 Uhr.

Die Säcke im Nienhäger Wald haben die Gemeindearbeiter jetzt entfernt. „Das ist besser so. Lieber schnell handeln, in der Hoffnung, dass dann nichts mehr hinzukommt, wenn alles sauber ist“, sagte Uwe Kahl. Erst im März reinigte er mit anderen Einwohnern den Waldbach auf der anderen Seite der Straße in dem gleichen Waldstück und entsorgte tonnenweise Schrott und anderes.

