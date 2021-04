Bad Doberan

Peter Westendorf bewegt sich langsam auf dem Dach des Münsters vorwärts. Der Bad Doberaner ist in etwa 30 Metern Höhe mit Seilen gesichert. Er greift zur Schaufel und holt eine Fuhre Dreck aus der Dachrinne, gibt diesen in einen Eimer. „Das Regenwasser läuft in zwei Fallrohren nicht ab“, begründet Münster-Kustos Martin Heider, warum die gerüstlosen Höhenarbeiter am Mittwoch am Münster im Einsatz sind. Die Säuberungsarbeiten werden gleich genutzt, um nach Schäden am Mauerwerk zu schauen.

Die Firma TSP Spezialbau aus Drechow kennt sich mit Arbeiten in der Höhe aus. Seit 30 Jahren ist sie in der Denkmalpflege tätig. Zusammen mit Lothar Drummer führt Kaja von Cossart die Gbr. Am Mittwoch steht sie unten am Boden und unterstützt Peter Westendorf, der am Seil den vollen Eimer hinunterlässt.

Er ist an zwei Seilen gesichert, die im Inneren des Dachraumes befestigt sind. Er könne gehen, aber wenn er abrupt abrutsche, dann blockiere das Sicherheitssystem. „Auf der Autobahn fahren ist gefährlicher, weil ich da keine zweite Sicherheit habe und ich die Fehler der anderen nicht voraussehen kann“, sagt Kaja von Cossart.

Instandsetzungen an Kirchen

Sie ist promovierte Kunsthistorikerin, hat ihr Studium schon mit denkmalpflegerischen Arbeiten finanziert. Dabei ist sie in ihrem Beruf dann geblieben. „Wir sind als Firma in der Denkmalpflege tätig, machen Dachreparaturen und führen Instandsetzungsarbeiten durch“, sagt von Cossart. Einer der ersten Aufträge vor 30 Jahren war eine Turmbekrönung. Seitdem sei das Unternehmen den Kirchen treu geblieben.

Einer der vergangenen Aufträge war am Ratzeburger Dom, wo Risse und Löcher behandelt wurden. Nach dem Tornado in Bützow waren sie an der Kirche in Bützow tätig. Am Schloss Broock in Alt Tellin haben sie sich um die Dachsicherung gekümmert. „Das Mitteldach war eingestürzt, die Seitendächer waren dabei einzustürzen“, erläutert sie die Situation.

Kaja von Cossart, Inhaberin TSP Spezialbau, die gerüstlose Höhenarbeiten anbieten: „Die ersten Aufträge kamen damals von der Kirche. Das sind hohe exponierte Bauwerke, wo solche Art von Arbeiten gebraucht wird“. Quelle: Anja Levien

Mit Bad Doberan verbindet sie nicht nur die Höhenarbeit am Münster. Ihre Promotion hat sie über die Ausstattung des Gotteshauses geschrieben, ihre Familie stammt aus Kühlungsborn. Sie blickt rauf zu Peter Westendorf, als er am Kasten ankommt, wo die Dachrinne auf das Fallrohr trifft. „Ist zu“, ruft er runter und schaufelt den Dreck raus. „Bisher hatten wir solche Verschmutzung hier nicht. In anderen Kirchen ist es schlimmer“, sagt Kaja von Cossart.

Peter Westendorf lässt den ersten Eimer mit Dreck runter. Holt Äste aus dem Fallrohr raus. Kaja von Cossart vermutet, dass der wenige Regen in den vergangenen Jahren für die Verunreinigung mit verantwortlich ist. „Der Dreck konnte nicht ausgespült werden.“

In fünf Bundesländern aktiv

Egal welche Kirche, die Arbeit sei immer interessant. „Gestern waren wir in der Dorfkirche Langenhanshagen. Die wurde 1991 saniert. Es macht richtig Spaß, solche kleinen Kirchen zu entdecken.“ In Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt sind die gerüstlosen Höhenarbeiter unterwegs. In der Regel arbeiten sie in einer Höhe von 30 bis 60 Metern. „Beim Lübecker Dom waren es 115 Meter, das ist schon eine Hausnummer“, sagt sie und lacht.

Am Doberaner Münster schauen sie auch nach Schäden. Am westlichen Hochschifffenster auf der Südseite hat das Gesims einen Schaden. Das werde dokumentiert. Schäden oder Mängel direkt beheben, geht in der Regel nicht sofort. „Das muss abgesprochen werden, weil auch besondere Mörtelarten in den Kirchen verwendet wurden“, erläutert von Cossart. „Da muss man das richtige Material nutzen.“ So sei der Zementmörtel nicht gut für Backstein. „Er ist zu hart.“

Die Höhenarbeiter waren vor zwei Jahren auch drinnen im Münster tätig und haben im Chorraum das Netz unter der Decke angebracht.

In den kommenden drei Jahren sollen 1,8 Millionen Euro in die denkmalgerechte Sanierung des Doberaner Münsters investiert werden. Von dem Geld sollen unter anderem die Risse im Gewölbe verschwinden und die Elektronik im Fußboden gemacht werden. Auch die Restaurierung der Gedenktafeln in der Johann-Albrecht-Kapelle, die durch Salze und Feuchtigkeit geschädigt sind, ist geplant.

Von Anja Levien