Münster Bad Doberan: Restauration der Tauffünte hat begonnen

Bad Doberan

Im Münster Bad Doberan haben die Restaurationsarbeiten an der Tauffünte begonnen. Der Taufstein aus dem 13. Jahrhundert befand sich ursprünglich in der St. Marienkirche in Wismar, ist vor der Sprengung der Ruine in die St. Georgenkirche in Wismar und 1977 / 1979 als Leihgabe in das Doberaner Münster gelangt.

Bei den Restaurierungsarbeiten werden unter anderem die Oberflächen gereinigt, störende Klebereste reduziert, Risse und Abbrüche behoben und die Zementmörtelergänzung im Randbereich entfernt, informiert der Berliner Restaurator Boris Frohberg. Das Taufbecken war einst mit zementhaltigem Mörtel repariert worden.

Die Arbeiten im Auftrag der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Bad Doberan werden durch den Münsterbauverein Bad Doberan finanziert.

Von Anja Levien