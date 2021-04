Peter Westendorf ist auf das Münsterdach in Bad Doberan gestiegen. In 30 Metern Höhe macht der Höhenarbeiter bei der Firma TSP Spezialbau seinen Job. Höhenangst darf man bei dieser Arbeit keine haben. Was er dort oben macht und wie viel Geld in die denkmalgerechte Sanierung des Doberaner Münsters investiert wird.