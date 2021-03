Bad Doberan

Die Umwelt und Natur liegen den Schülern der fünften und sechsten Klasse der Christlichen Münsterschule in Bad Doberan am Herzen. Das zeigen die Ergebnisse der Projektwoche, in der sich die Schüler mit dem Thema Klima und Nachhaltigkeit auseinandergesetzt haben. „Wir waren so begeistert von den Ideen, dass wir daraus einen schulinternen Wettbewerb gemacht haben“, erzählt Lehrerin Antonia Frenz-Römhild, die auch Bürgermeister Jochen Arenz an die Schule eingeladen hat. Dieser habe mit allen drei Klassen etwa 45 Minuten diskutiert.

„Die drei Siegerprojekte haben zum Nachdenken angeregt“, sagt Antonia Frenz-Römhild. Lina Westendorf habe mit ihrem Projekt gegen Plastikmüll überzeugt. „Sie stellte fest, dass die Corona-Pandemie den Plastikmüll noch verstärkt hat, da aus hygienischen Gründen noch viel mehr Lebensmittel eingeschweißt sind. Hinzu kommt der Müll von Masken und Handschuhen. Mit ihrem Pfandsystem für Masken konnte sie nicht nur Herrn Arenz überzeugen.“ Weiterhin habe sie Ideen zu Plastikvermeidung entwickelt.

Gondelsystem über Bad Doberan und Umgebung

Ein weiteres Problem sei der viele Autoverkehr in Bad Doberan mit vielen Staus. Zudem stelle der Busfahrplan viele Kinder vor eine Herausforderung. Die Busse würden zu selten fahren und durch die Staus komme es oft zu Verspätungen. „Daher haben sich Anna und Oscar Nicolenko ein Gondelsystem überlegt, das mit Solarstrom und Windenergie fährt und 24 Stunden ohne Pause über Bad Doberan und Umgebung gleitet und so den Autoverkehr aus Doberan nimmt und die Kinder von ihren Eltern und dem Busfahrplan unabhängig macht.“

So könnten sie an der Schule in ihre Gondel einsteigen, am Fußballplatz aussteigen und nach dem Training entspannt in die nächste Gondel steigen, die sie zu sich nach Hause bringt. Sollten sie spontan noch mal loswollen, wäre es kein Problem.

Das dritte Siegerprojekt stamme von Linus Dieckhoff, der ein Konzept geschrieben habe, wie er die Schule klimaneutraler machen möchte. „Einige Ideen möchte der Bürgermeister auch gleich im Rathaus umsetzen, wie zum Beispiel die Einführung eines Dienstes, der schaut, dass am Ende eines Arbeitstages alle Heizungen runtergedreht sind und die Fenster zu sind“, erzählt Antonia Frenz-Römhild.

Am Ende gaben die Kinder dem Bürgermeister noch Ideen mit, was für sie ein klimaneutrales Bad Doberan darstellt: mehr E-Autos, plastikfrei, ohne Müll auf dem Boden. Jochen Arenz forderte die Kinder auf, in einem Stadtplan einzuzeichnen, wo sie Radwege bräuchten.

Von Anja Levien