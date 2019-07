Kröpelin

Sich auf die Geschichtsspuren der Stadt Kröpelin begeben oder etwas über den Ostrock erfahren – das ist in Kröpelin derzeit nicht möglich. Das Haus, indem sich Stadtmuseum, Bibliothek und Ostrockmuseum befinden, ist bis 26. Juli geschlossen. Und auch danach steht eine tägliche Öffnung nicht in Aussicht. Damit stehen in der Hauptsaison Touristen vor verschlossenen Türen.

„Mir ist bewusst, dass Hauptsaison ist und es schlecht ist, zu schließen“, sagt Bürgermeister Thomas Gutteck (parteilos). „Wir bekommen es gerade aber nicht realisiert, zu öffnen.“ Thomas Lehner, einer von drei Kuratoren des Ostrockmuseums, ist mit der Situation nicht zufrieden. Seit Wochen sei das Haus geschlossen. Laut Internetseite des Stadtmuseums ist es vom 28.6. bis zum 26.7. nicht geöffnet. „Es ist traurig, dass wir in der Hauptsaison keinen finden“, sagt Lehner, der auch Stadtvertreter ist. Hintergrund: Es fehlt an Personal.

An zwei Nachmittagen wird geöffnet

„Wir arbeiten als Stadt mit Hochdruck an einer Lösung“, sagt Gutteck. Zumindest ab Ende Juli werde an zwei Nachmittagen in der Woche wieder geöffnet, kündigt der Bürgermeister an.

„Das Interesse an Ostrock ist da“, sagt Thomas Lehner. Der Bekanntheitsgrad des Museums müsse aber noch erhöht werden. Es ist das einzige in Deutschland, das sich mit dieser Musikgeschichte auseinandersetzt. Vom Vermona-Keybord über Gitarren aus tschechischer Produktion bis hin zum Plastemikrofon wird gezeigt, mit welchen Instrumenten und Geräten die Musiker im Osten auskommen mussten, wenn sie kein Westgeld oder Beziehungen zur Beschaffung von Westimporten hatten. Hier gibt es einen Tresen, der mit Exemplaren der Zeitschrift „Melodie & Rhythmus“ ausgelegt ist, die seit 1957 erschienen, in den Kiosken der DDR laut Lehner aber zur sogenannten „Bückware“ zählte, weil sie von den Verkäufern meistens nur an gute Bekannte ausge­geben worden war.

„Wenn sich Gruppen anmelden, schaffen wir Kuratoren es auch in der Regel, eine Führung anzubieten“, sagt Thomas Lehner. Zwischen sechs und acht Personen sollten es aber sein. Er würde sich wünschen, dass die Kühlungsborner Hotels mit dem Ostrockmuseum kooperierten und Gruppen für Führungen anmeldeten. Er habe auch schon Flyer im Ostseebad verteilt.

Nichtsdestotrotz finden immer wieder Gruppen ins Ostrock-Museum. Zuletzt waren Dozenten der Rock- und Popschule aus Rostock da, waren sogar mit einem Schulbus vorgefahren.

Ehrenamtler könnten helfen

Sandra Kurbin sagt: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich da so gar keine Lösung findet. Das könnten doch auch Ehrenamtler für die kurze Zeit übernehmen“, so die Kröpelinerin. Es ginge ja vor allem darum, aufzupassen und reinzulassen. „Vielleicht hätten auch Rentner dazu Lust gehabt, das Museum offen zu halten.“

Bernd Sudakowsky aus Berlin war auf Durchreise und schlenderte mit seiner Frau an der Einrichtung vorbei: „Schade eigentlich, gerade in der Saison ist zu. Hört sich interessant an, so ein Ostrockmuseum.“

