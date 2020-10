Bad Doberan

Die 90er Jahre stehen im Mittelpunkt der nächsten Ausstellung des Stadt- und Bädermuseums Bad Doberan. Es ist die Weihnachtsausstellung, die traditionell Spielzeug zeigt. Dieses Jahr soll sie durch Gambe Boy, Hörspielkassetten und Co. aus den 90er Jahren ergänzt werden. Dafür werden noch Exponate gesucht.

Doch wie kommt es eigentlich von der Idee zur Ausstellung. Wo kommen Ausstellungsstücke her und wo recherchieren die Museumsmacher? In einer kleine Mini-Serie in Zusammenarbeit mit dem Stadt- und Bädermuseum Bad Doberan geht die OSTSEE-ZEITUNG diesen Fragen nach und schaut hinter die Kulissen.

Ideenfindung im Teamgespräch

Seit 2019 ist Lisa Riess Leiterin des Museums. Ihr stehen die langjährige Mitarbeiterin Regine Grzech sowie die neue des Teams, Maren Engel, mit vielen guten Ideen zur Seite. Ideen für Ausstellungen werden zusammen entwickelt. „Wir haben dazu Teamsitzungen und schauen als erstes, welche Jubiläen anliegen, die wir würdigen wollen. Daran orientieren wir uns“, so die Leiterin. „Wobei unser Augenmerk auf Bad Doberan liegt. Wir schauen jedoch auch allgemein und versuchen, das möglichst mit unserer Stadt zu verknüpfen“, sagte Regine Grzech. Gut gelungen war das auch in der Ausstellung „Girl-Power – wie Frauen unser Land bewegen“, in der ebenfalls Doberanerinnen gewürdigt wurden.

„Dann fragen wir uns, was überhaupt möglich wäre in unserem Museum. Und es geht darum, wer von uns welche eigenen Ideen hat, und ob sie umsetzbar sind. Und wir planen langfristig“, sagte Lisa Riess. „Unsere Inspiration holen wir uns auf vielen Wegen – auch aus dem Leben. Wir überlegen immer: Wie können wir Menschen ins Museum locken? Was könnte sie interessieren?“

Neue Gestaltungswege gehen

„Seitdem ich Teil des Museumsteams bin, versuchen wir die Ausstellungen etwas anders aufzubauen und auch neue Gestaltungswege zu gehen. Beispielsweise haben wir die DDR-Ausstellung mit verschiedenen Zitaten aufgelockert. Verschiedene historische Querverweise machen eine Ausstellung spannend,“ so Lisa Riess. Die neue Ausstellung dreht sich um die 90er-Jahre. „Wir wollten sie eigentlich schon eher bringen.“ Die coronabedingte Museumsschließung kam dazwischen.

Die 90er liegen der Leiterin besonders am Herzen. „Ich bin ja ein Kind der 90er-Jahre. Da geht es um Fragen wie: Womit habe ich als Kind gespielt? Was machen die 90er aus? Es sind andere Sachen als die der Eltern und Großeltern“, sagte sie. „Wir möchten damit einmal ein anderes Publikum als sonst ansprechen, auch Jüngere mehr ins Museum locken.“

Lisa Ries stammt ursprünglich aus Neubrandenburg. „Wir Kinder durften viel ausprobieren, weil es ja plötzlich mehr gab und alles neu war nach der Wende.“ Die neue Ausstellung wird zweigeteilt sein. „Auf das alte Spielzeug muss niemand verzichten. Es wird eine kleine Chronik des Spielzeuges geben, aber der Hauptteil der Ausstellung wird sich den 90er-Jahren widmen.“

Aufruf gestartet für die 90er-Jahre-Ausstellung

Nun starten die Museumsmacher einen Aufruf für die neue Sonderausstellung im Stadt- und Bädermuseum, die Weihnachtsausstellung. „Wir möchten alle Doberaner Zeitzeugen, Sammler und Interessierte aufrufen, ein Teil der neuen Weihnachtsausstellung zu werden“, so Lisa Riess. „Wir würdigen die 90er-Jahre. Ein aufregendes Jahrzehnt zwischen der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten und dem Millennium: Es gab aufregendes neues Spielzeug, mehr Technik, Filme wurden aus dem Fernsehen auf Videokassette aufgenommen, es wurde für Boybands geschwärmt und wir sahen die Titanic untergehen.“

Wer noch Erinnerungsstücke aus den 1990er-Jahren besitzt, hat in diesem Jahr die Gelegenheit, sie im Museum auszustellen. Ob Game Boy, Barbie, Furby, Figuren aus den Überraschungseiern, Video- und Hörspielkassetten, Filmplakate oder alte Bravo-Hefte: Dort erhält alles einen Platz und kann ab sofort im Museum abgegeben werden. Öffnungszeiten: dienstags bis sonnabends von 11 bis 16 Uhr.

Von Sabine Hügelland