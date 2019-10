Museum zeigt DDR-Geschichte von Bad Doberan

Bad Doberan

Nicht alles war schlecht, nicht alles war gut: „Überholen ohne einzuholen – Bad Doberan zwischen Wiederaufbau und Wende“ nennt sich die neue Exposition im Stadt-und Bädermuseum. Aufgearbeitete Geschichte der Münsterstadt zur Zeit der Deutschen Demokratischen Republik ( DDR), die in einer Sonderausstellung zusammengefasst wurde. Besucher durchlaufen zwei Räume, in denen es um Schulbücher, Pioniere und FDJ, Alltagsgegenstände, Lebensmittel und Kunst geht. Jedoch werden auch tiefgreifendere Themen wie die Staatssicherheit, politische Entwicklung, Flucht und Mangelwirtschaft beleuchtet. Bei den Besuchern werden Erinnerungen wach.

Gerda von Hof stand lange an der Tafel, die sich mit der Jungen Gemeinde befasst. „Mir ist das Ganze in Fleisch und Blut übergegangen. Und ruft noch heute Übelkeit hervor“, berichtete sie. „Mit 16 bin ich wegen meiner Zugehörigkeit zur jungen Gemeinde von der Schule geflogen und dann in den Westen geflohen, allein.“ Auch Joachim Seehaus floh als junger Mensch in den Westen. Er schwamm jedoch mit einem Freund durch den Berliner Teltowkanal, erzählt er. Der heute 77-Jährige kam zur Wende als Aufbauhelfer wieder.

Wandzeitung für Ausstellung angefertigt

Die Räume sind voll mit Dokumenten, Gegenständen und Fotos, so zieht an den Besuchern 40 Jahre DDR vorbei. Die Ausstellung zeigt das Leben in der DDR bis zur Friedlichen Revolution 1989. Zusammengestellt in vielen Monaten von der Museumsleiterin Lisa Riess und Mitarbeiterin Regine Grzech.

Die typische Wandzeitung fertigten die Museumsleiterin Lisa Riess und Mitarbeiterin Regine Grzech an. Quelle: Sabine Hügelland

Zu sehen ist auch eine klassische Wandzeitung, wie sie damals in Schulen und vielen anderen Einrichtungen üblich war. „ DDR in Zahlen“ befasst sich unter anderem mit der Bevölkerungsentwicklung, wie viele Kinder an der Trinkmilchversorgung teilnahmen und der Anzahl gebauter Wohnungen. Auch der pro-Kopf-Verbrauch an Spirituosen in Liter der 1955 bei 4,4 und 1989 bei 15, 5 lag, ist dort abzulesen.

„Wir haben versucht, jeden Bereich abzudecken“, sagte die Museumsleiterin. „Allerdings konnten wir die einzelnen Themen nur punktuell betrachten, die für sich auch noch einmal eine Ausstellung wert wären. So wie die Entwicklung der Frauen in der DDR, die in die Berufe strömten und nachmittags in der sogenannten zweiten Schicht ihre Kinder versorgten, das Essen bereiteten und vieles mehr“, so Lisa Riess. „Ich bin Jahrgang 1988 und kenne noch einige DDR-Alltagsgegenstände, weil sie meine Oma im Schrank hat“, sagte sie und so dürfte es wohl einigen Gästen im Museum ebenfalls ergehen.

Zellentüren aus der Kreisdienststelle

Während sich der erste Raum noch entspannt durchläuft, könnte einigen Gästen beim Anblick der Zellentüren aus der Kreisdienststelle der Staatssicherheit ein Schauer über den Rücken laufen. „Ja, die sind bewusst so platziert worden“, sagte Lisa Riess. „Denn auch das gehört zur Geschichte Bad Doberans.“ Die Türen befanden sich im Keller in der Goethestraße eins bis drei. „Ich kannte Menschen die dort inhaftiert waren“, so Regine Grzech.

Beklemmend wirken die Zellentüren, die sich einst in der Doberaner Goethestraße im Kellergeschoss eines Hauses befanden. Quelle: Sabine Hügelland

Auf einem Tisch daneben liegen Stasiunterlagen, an der Wand hängen Uniformen. Rechts davon ist die Geschichte einer Flucht von einer fünfköpfigen Familie nachzulesen, die mit einem Faltboot über die Ostsee flüchtete – nur zwei von ihnen überlebten.

Mitschnitt von Friedensdemonstration

Dr. Volker Höffer, Außenstellenleiter Rostock des Bundesbeauftragten für die Stasiunterlagen, war bei der Eröffnung der Ausstellung dabei. Ihm ist es zu verdanken, dass wichtige Artefakte wie die Türen und Unterlagen zu sehen sind sowie ein Mitschnitt der Stasi von der Friedensdemonstration zu hören ist.

Dr. Volker Höffer, Außenstelle Rostock, Stasi-Unterlagenarchiv: Seit Januar 1993 arbeiten wir an den Unterlagen. Sie bilden wertvolle historische Quellen, die die Bandbreite in der Entwicklung der DDR abdecken. Quelle: Sabine Hügelland

„Seit Januar 1993 arbeiten wir an den Unterlagen. Sie bilden wertvolle historische Quellen, die die Bandbreite in der Entwicklung der DDR abdecken.“

Die Ausstellung verbleibt bis Anfang 2020 und kann dienstags bis freitags von 10 bis 16 Uhr und sonnabends von 12 bis 16 Uhr besichtigt werden. Die Dauerausstellung im Obergeschoss ist im Oktober aufgrund technischer Probleme geschlossen. Der Eintrittspreis beträgt 1,50, ermäßigt 1 Euro.

Von Sabine Hügelland