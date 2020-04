Bad Doberan

Pünktlich um 18 Uhr geht es los. Zwischen den Wohnblöcken an der Rudolf-Tarnow-Straße auf dem Buchenberg erklingt die „Ode an die Freude“ von Ludwig van Beethoven. Auf ihrem Balkon im zweiten Stock stehen Dietmar Gundlach, seine Frau Katja und Tochter Laura, unten vor dem Haus, neben einem Trafohäuschen, haben Steffi Nickel und Silke Krahn ihre Notenständer aufgebaut. Seit sechs Wochen spielen sie am Sonntagabend zusammen. „Beim ersten Mal hat jeder bei sich zu Hause gespielt“, sagt Steffi Nickel. „Das hat schön geschallt zwischen den Häusern.“ Da hätten sie sich entschlossen, sich vor dem Balkon der Familie Gundlach zu treffen.

Bisher haben die fünf Musiker, die auch Mitglieder im Bad Doberaner Blasorchester sind, jede Woche ein neues Lied in ihr Repertoire aufgenommen. Bei sechs werde es nun jedoch bleiben, sagt Dietmar Gundlach. Sie spielen „Die Gedanken sind frei“, das Mecklenburg-Lied, die Filmmusik zu Winnetou und den Schlager „Wochenend’ und Sonnenschein“. Bei der Auswahl gehen die Musiker danach, was ihnen gefällt. Auf Wunsch von Bürgermeister Jochen Arenz spielen sie außerdem die Melodie der Olsen Bande. Eine entscheidende Rolle spielen aber auch die Urheberrechte. „Es gibt eine Liste der Stücke, die man spielen kann, ohne Gema-Gebühren zu zahlen“, sagt Dietmar Gundlach.

Anwohner kommen zum Zuhören

Nach jedem Lied erklingt Applaus von den umliegenden Balkonen. Zahlreiche, vorwiegend ältere Anwohner, stehen dort und hören zu. Aus der Nachbarschaft sind Brigitte und Klaus Seebahn gekommen. „Ich habe die Musik von unserer Garage aus gehört“, sagt Brigitte Seebahn. Seit einigen Wochen kommt das Ehepaar nun regelmäßig. Sie finden es toll, dass die Musikanten sich so engagieren. „Es müssten mehr Menschen kommen zum Zuhören“, sagt Brigitte Seebahn.

Für Steffi Nickel, Silke Krahn und Familie Gundlach sind die Balkonkonzerte auch eine Gelegenheit, gemeinsam zu musizieren. Orchesterproben sind derzeit wegen des Coronavirus nicht möglich. „Wir haben Spaß an der Musik“, sagt Steffi Nickel. „Die Anwohner bedanken sich in der Regel“, sagt Dietmar Gundlach. Zu Ostern hatte eine Frau ihnen sogar Schokolade geschenkt.

Seit dem 22. März ist die „Musik vom Balkon“ ein Ritual geworden. Und das nicht nur in Bad Doberan, sondern in ganz Deutschland. Inspiriert wurde die Aktion aus Italien, seitdem ist der Sonntagabend in vielen Städten Konzertabend. Überall erklingt die „Ode an die Freude“. Als gemeinsames Zeichen der Zuversicht spielen Profimusiker, aber auch Privatleute gemeinsam – bis die Kontaktbeschränkungen wegen des Coronavirus aufgehoben werden. So lange wollen auch die Bad Doberaner Musikanten weitermachen.

Von Cora Meyer