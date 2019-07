Rerik

„Sein Panflötenspiel beruhigt richtig“, sagt Horst Domröse und blickt am Sonnabend hinüber zu Musiker Carlos Wayrac. Finden auch viele der Besucher der 29. Haff-Festtage in Rerik. „Wir sind aus Kühlungsborn hergeradelt – uns gefällt das hier“, sagt etwa Christian Stein aus Sachsen-Anhalt. „Das ist eine schöne Ecke Reriks mit dem kleinen und feinen Markt.“ Domröse schnitzte in der Hitze seine Figuren und saß zwischen den Händlern auf dem Haffplatz. „Es lief sehr gut“, meint der Künstler. Zufrieden mit der Kundschaft ist auch Gürtelmacher Jürgen Witt. „Auch am Freitag lief es gut. Viele Besucher kamen abends noch vorbei. Gerade auch Stammkunden.“ Das Ambiente gefällt dem Händler und seiner Frau auch immer wieder. „So nah am Wasser – das hat schon was.“

Bildergalerie: Impressionen von den Haff-Festtagen in Rerik

Bei den Haff-Festtagen wurde an drei Tagen viel für die ganze Familie geboten. Die Kinder fanden vor allem Zauber-Pit ganz toll. Bevor er loslegte, verwandelte er vor dem Festzelt schon mal Luftballons in Tiere. Der vierjährige Carl Gustav Rosenkranz war der erste, der ein Exemplar erhielt. Nebenan bei Carmen Wilke entstanden Fantasiewelten auf Haut. Die Blengowerin ist seit vielen Jahren beim Hafffest dabei und bietet Kinderschminken an. „Die meisten wollen Schmetterlinge. Einmal sollte ich auch einen Haifisch über den Mund malen“, sagt sie.

Live-Musik und Treffen der Shantychöre

Ein Spiderman musste es auf dem Arm des dreijährigen Leo Recknagel sein. Sein Blick fiel dann auch auf das kleine Riesenrad hinter ihm – doch das war dann wohl doch etwas zu schnell. Auf dem Haffplatz gab es allerlei Schönes zu erwerben, und trotz der großen Hitze blieben die Kunden nicht aus. Live-Musik an zwei Abenden und das traditionelle Shantychortreffen haben jedes Jahr ihre Fangemeinde. Die Reriker Heulbojen luden am Sonntag der Haff-Festtage andere Chöre ein, Seemannslieder und Shantys zu singen. Zum mittlerweile 19. Shantychortreffen sangen fünf Chöre. Neben den Rerikern auch „De Prohner-Hafengäng“, der Soltauer Shantychor, Shanty-Chor Neuengörs und „ Stella Maris“ aus Küritz.

Beim 34. Salzhaffpokalturnier, das von den Fußballern des SV Steilküste Rerik initiiert wird, gaben acht Mannschaften ihr Bestes. Gewinnen konnte jedoch nur eine: All Star Wismar. Zweiter wurde der FSV Kühlungsborn II, Dritter All Star Rerik. Das Besondere: Die Reriker Fußballer sammeln jedes Jahr dabei auch für den guten Zweck. Höhepunkt ist das Turnier der alten Herrenmannschaft am Tag des Lichterfestes der Stadt.

Sabine Hügelland