Kühlungsborn

„Ich würde es nicht wieder so weit kommen lassen“, sagt Maxi Kramer zum Ende ihrer dreiwöchigen Mutter-Kind-Kur in Kühlungsborn. In dieser Zeit hat sie viel gelernt und konnte endlich mal abschalten. Corona-Infektion, 24-Stunden-Dienste im Krankenhaus und dann der Alltag mit ihren beiden Söhnen – das machte sich bei der Ärztin aus Leipzig bemerkbar.

Für sie war es ein Prozess, sich auf eine Kur einzulassen. „Es zeigt Schwäche, ich stehe doch mit beiden Beinen im Leben“, dachte sie anfangs. Jetzt hat sie aber erkannt, dass eine Kur etwas Präventives ist. Es war der zweite Antrag für eine Kur, der dieses Mal von der Krankenkasse direkt bewilligt wurde. Doch der Weg dahin war lang. Es mussten Berichte vom Kinderarzt und ihrer Hausärztin eingereicht werden. Und auch mit der Arbeit und der Schule wurde die Abwesenheit lange im Vorfeld abgeklärt. So haben Kian (11) und Kiro (8) für diese Zeit Aufgaben von der Schule bekommen.

Nachfrage nach Kuren groß, Plätze begrenzt

„Wir erleben eine hohe Bedürftigkeit der Familien“, sagt auch die Geschäftsführerin der Awo Sano gGmbH Claudia Baude. Die Auslastung der drei Kliniken in Rerik, Kühlungsborn und in Baabe auf Rügen sei seit Oktober 2021 groß, das Angebot begrenzt. In Baabe können rund 70 Familien und in Rerik und Kühlungsborn insgesamt 130 Familien untergebracht werden. Vielen Kuren mussten wegen Corona über den Winter auch storniert oder teils abgebrochen werden. Es gebe zudem Wartelisten, die seien aber abhängig von den Krankenkassen.

Hier gibt es Mutter-Kind-Kuren in der Region Mutter-Kind-Kurhaus Awo Sano (Ostseeallee 23, 18225 Kühlungsborn) Mutter-Kind-Klinik Rerik/Ostsee (Haffwinkel 18, 18230 Rerik) Kurklinik Stella Maris Vorsorge und Rehabilitation für Mütter und Kinder (Rudolf-Breitscheid-Straße 16, 18225 Kühlungsborn) Mutter-Kind-Klinik „Godetiet“ (Waldstraße 1A, 18225 Kühlungsborn) Ostseeklinik Kühlungsborn (Waldstraße 51, 18225 Kühlungsborn)

Nach der Bewilligung habe Maxi Kramer Zeiträume von verschiedenen Kureinrichtungen geschickt bekommen, aus denen sie den passendsten wählen konnte. „Für uns war klar, dass wir ans Wasser wollen. Das Seeklima war schon immer heilsam für uns und Kiro hatte früher mit Atemwegserkrankungen zu kämpfen“, erzählt sie.

Erholung und Aufarbeitung

Kramer ist Internistin im Krankenhaus. Zu Beginn der Corona-Pandemie im Dezember 2019 habe sie sich selbst mit Covid-19 infiziert und sei danach nicht mehr richtig auf die Beine gekommen. „Mittlerweile weiß man ja, dass es Long Covid gibt, aber das kannte ich damals von mir gar nicht. Ich war gesund, hatte keine Vorerkrankungen und auf einmal war diese Kraftlosigkeit da“, sagt sie. Sport mit den Kindern und körperliche Belastbarkeit waren nicht mehr möglich.

Die Kur sei für die Mutter sowohl eine körperliche Erholung als auch eine emotionale Aufarbeitung der Geschehnisse der letzten Zeit gewesen – sowohl beruflich als auch privat, wie sie sagt.

Kur für Rückenprobleme, Ernährung und Selbstfürsorge

Die Awo Sano in Kühlungsborn bietet für die Kur drei Module an: eines für Rückenprobleme, für Ernährungstherapie sowie Selbstachtsamkeit und Selbstfürsorge. Bei den Einführungstagen entscheidet man sich für eines davon. Bei Maxi war es die Selbstfürsorge. Dazu gehörten dann Gruppengespräche, Entspannungstechniken sowie Entspannungsmassagen, wie sie erzählt. Zudem gibt es sportliche Zusatzangebote wie Yoga oder Pilates, die genutzt werden können.

Die zweifache Mutter hat in den vergangenen drei Wochen erkannt, dass die mentale Gesundheit neben dem Sport genauso wichtig ist. „Die Psychohygiene kam tatsächlich zu kurz bei mir und das nehme ich jetzt mit“, resümiert sie.

Glücksmomente sammeln

Besonders gut gefallen haben ihr die Gruppengespräche. „Was bei uns sehr gut ankam, waren die bunten Tüten“, erzählt sie. Dabei werden schöne Momente auf Zetteln festgehalten und diese in Tütchen, die sie dort bekommen haben, aufbewahrt. Ziel dabei sei es, sich auf das Positive zu besinnen und Glücksmomente zu sammeln. „Das werden wir zu Hause auch versuchen umzusetzen“, sagt Maxi Kramer.

Für ihre beiden Söhne bedeuteten die Wochen an der Ostsee vor allem Zeit zum Spielen und viel frische Luft. Während ihre Mutter Termine hatte, waren sie im Kinderland und konnten Freunde in ihrem Alter finden. „Mit denen haben wir dann später auch Fußball gespielt“, erzählt der elfjährige Kian. Auch dem achtjährigen Kiro hat der Aufenthalt in Kühlungsborn gefallen. „Ich habe viele neue Spiele kennengelernt und unser Zimmer ist schön“, sagt er. Am Wochenende gab es keine Termine und die Familie konnte das Ostseebad erkunden. Kletterwald, Riesenrad fahren, anbaden – die drei haben einiges erlebt.

„Der Weg hat jetzt begonnen“

Um das Essen musste sich Maxi Kramer in der Zeit ebenfalls keine Gedanken machen. Ein Punkt, der sie zusätzlich entlastete. Kurz vor der Kur sei bei ihr nämlich der Verdacht auf Gluten- und Laktoseunverträglichkeit aufgekommen. Daher habe sie in ihrem Modul zusätzlich eine Ernährungsberatung bekommen. Das zubereitete Essen wurde auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten. „So konnte ich auch erst mal zu Kräften kommen und meine Beschwerden haben sich gebessert“, erzählt sie. Dazu habe es viel Informationsmaterial für den Alltag gegeben. „Der Weg hat jetzt begonnen, das muss sich zwar erst etablieren, aber ich habe ein gutes Gefühl.“

Von Gina Henning