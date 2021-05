Muttertag: Diese Blumenläden haben am Sonntag in Bad Doberan geöffnet

Bad Doberan

Kontaktbeschränkungen sind keine Ausrede: Trotz Corona kann auch in diesem Jahr jeder seiner Mutter einen Blumenstrauß schenken, der möchte. Viele Blumenläden in der Region öffnen dafür extra am Sonntag, einige bieten auch einen Lieferservice an.

Dazu gehört auch das Blumenhaus Bade am Markt in Bad Doberan. Chefin Ingrid Bade und ihre Mitarbeiterinnen bereiten sich schon seit Längerem auf den Muttertag vor. „Das wird für uns viel Arbeit“, sagt die Floristmeisterin. In ihrem Geschäft werden auch Sträuße gefertigt, die Kunden über den Blumenlieferdienst Fleurop bestellen. „Die Kinder dürfen ihre Mütter ja nicht besuchen“, sagt Ingrid Bade. Deshalb kämen Bestellungen aus allen Teilen Deutschlands und aus dem Ausland. Hinzu kommen die Kunden aus Bad Doberan und Umgebung, die persönlich ins Geschäft gehen können.

„Letztes Jahr war es schon extrem. Ich rechne damit, dass sich sogar am Sonntag Schlangen bilden.“ Um dem gerecht werden zu können haben die Fachfrauen bereits Sträuße vorbereitet und im Kühlraum zwischengelagert. Die Bestellungen über Fleurop lohnen sich für den Betrieb nicht besonders, sagt Junior-Chefin Christina Bade. „Wir müssen 20 Prozent des Preises abgegeben.“ Das Blumenhaus hofft aber, dadurch Kunden für sich gewinnen zu können. Zum Muttertag sind bunte Biedermeiersträuße beliebt, sagt Ingrid Bade. „Und Rosen in allen Farben.“ Geöffnet ist ihr Geschäft am Sonntag von 7.30 bis 13 Uhr.

Keinen Lieferdienst bietet das Bad Doberaner Blumengeschäft Boosmann in der Fritz-Reuter-Straße 2A an. Es ist am Sonntag von 8 bis 12 Uhr geöffnet und telefonisch unter 038203/63450 zu erreichen.

Auch das Blumenparadies Herrmann, Hauptstraße 21 in Admannshagen-Bargeshagen, hat ab 9 Uhr am Sonntag geöffnet. Telefonisch ist es unter 038203/408090 erreichbar.

Lieferservice in Kühlungsborn und Satow

Janine Pusch öffnet ihr Geschäft „Ostseeblüte Eventfloristik“ in Kühlungsborn am Sonntag nicht. „Wir bieten aber einen Lieferservice an.“ Weil viele Bestellungen von außerhalb kämen, sei die Sonntagslieferung am besten. Für alle Selbstabholer hat das Geschäft im Cranzer Ring 6 ausnahmsweise am Samstag von 9 bis 14 Uhr regulär geöffnet. Es ist telefonisch unter 0162/4318959 zu erreichen.

Ähnlich macht es der Blumenladen Sonnenblume in Satow. Am Samstag ist von 8 bis 13 Uhr geöffnet, am Sonntag wird ausgeliefert. Wer sichergehen will, dass er seinen Traumstrauß bekommt, sollte bis Freitag bestellen, informiert eine Mitarbeiterin. Danach seien Bestellungen aber auch noch möglich. Der Blumenladen liegt in der Straße Alte Gärtnerei 2 und ist erreichbar unter 038295/70040.

Der Blumenladen Pusteblume in Kühlungsborn (Doberaner Straße 25) hat am Sonntag von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Wer möchte, kann auch unter 038293/17328 anrufen und sich seinen Blumenstrauß liefern lassen.

Von Cora Meyer