Seit Tagen sind Anwohner in Bad Doberan genervt: Meist abends, manchmal aber auch tagsüber durchdringt im Bereich Markt, Baumstraße und Neue Reihe ein mysteriöser Piepton die winterliche Stille. Mal in Dauerschleife, mal mit Unterbrechungen. Schnell schossen Spekulationen über mögliche Ursachen ins Kraut: ein Trockner auf einer Baustelle, ein „Maderschreck“ in einem Auto, eine Pumpe in der Tiefgarage der Ostseesparkasse, ein Rauchmelder – zuletzt wurde sogar ein Ufo vermutet. . .

Der neueste heiße Tipp: ein Trockenlüfter im Keller eines Gebäudes am Marktkaree. Hier hatten unter anderem die Coco-Eismilchbar und auch die Ostseesalzgrotte vor einiger Zeit mit erheblichen Wasserschäden durch Starkregen zu kämpfen. Bürgermeister Jochen Arenz hörte jetzt selbst genau hin – und will sich so schnell wie möglich mit dem Vermieter des Hauses in Verbindung setzen. Vielleicht muss der Lüfter ja nur um einige Zentimeter verschoben werden. Immerhin eines können die gebeutelten Anwohner ausschließen: Ein Tinnitus ist nicht für die Störgeräusche verantwortlich. . .

Von Lennart Plottke