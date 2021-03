Bad Doberan

Der Kiebitz gilt als ein typischer Vogel der Agrarlandschaft. Sein Bestand ist nach Angaben des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) seit Anfang der 1990-er Jahre jedoch stark zurückgegangen. Als Grund wird die intensive Landwirtschaft angegeben. So würden etwa eine frühe Wiesenmahd, häufige landwirtschaftliche Arbeiten zur Brutzeit, Entwässerungen und die Absenkung des Grundwassers dazu führen, dass der einst häufige Feld- und Wiesenvogel seinen Lebensraum verliert.

Erhebungszeitraum endet im Juni

Der Nabu hatte bereits 2017 dazu aufgerufen, Kiebitze zu melden, um bessere Informationen über Bestand, Aufenthalt von Kiebitzen, Standorte und Lebensraumqualität herauszufinden.

„Uns interessieren sowohl Kiebitzansammlungen als auch einzelne Bruten von Kiebitzen“, so Benjamin Weigelt vom Nabu-Team. Ab sofort können die Daten per E-Mail an Benjamin.Weigelt@NABU-MV.de gemeldet werden. Der Erhebungszeitraum endet im Juni.

Von OZ