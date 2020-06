Nach 14 Jahren: Abschied von der Doberaner Buchenbergschule

Bad Doberan

Emotionaler Abschied an der Doberaner Buchenbergschule: Nach 14 Jahren im Amt geht Schulleiter Herbert Thietke jetzt in den Ruhestand. Gemeinsam mit drei weiteren Lehrerinnen nahm der 63-Jährige im Rahmen einer kleinen Veranstaltung in der Sporthalle seinen Hut. Dabei blieb im gesamten Kollegium kaum ein Auge trocken. „Das ist heute schon eine etwas andere Verabschiedung nach einem unwirklichen Schuljahr“, sagte die stellvertretende Schulleiterin Marita Zahn sichtlich bewegt. „Es gibt keinen Händedruck, keine Umarmungen – das ist für unser Kollegium eigentlich total untypisch.“

Dabei sei Thietke mehr als nur ein normaler Direktor sowie Mathe- und Physiklehrer gewesen, betonte Zahn: „Du hast morgens hier die Türen aufgeschlossen, hast die Eltern auf dem Parkplatz eingewiesen – vor allem aber hast Du die Schüler dort abgeholt, wo sie standen. Egal, wie dick oder dünn ihre Akte war.“ Bemerkenswert auch: „Viele Lehrer bleiben während ihres gesamten Berufslebens möglichst an der gleichen Schule“, sagte Kreisschulrätin Gerlind Sell. „ Herbert Thietke hat in verschiedenen Einrichtungen immer wieder neu angefangen.“

Anzeige

An vielen Schulen Spuren hinterlassen

Nach seinem Studium im Jahr 1982 wagte der damals 25-jährige Pädagoge die Reise ins ferne Mosambik. „Vier Jahre hat er dort gearbeitet“, sagte Gerlind Sell. „Vor allem zur damaligen Zeit war das schon eine Leistung.“ Auch an der Schule in Parkentin hinterließ Thietke bis 2005 als Leiter seine Spuren. Nach zwei Jahren am Doberaner Gymnasium verschlug es ihn im Jahr 2007 schließlich auf den Buchenberg. „ Herbert Thietke hat immer für seine Schule gekämpft“, machte Sell deutlich. „Dabei ging es ihm vor allem auch darum, dass Schüler und Lehrer gesund durch den Alltag kommen.“

Weitere OZ+ Artikel

Ein gutes Stichwort: „Die vergangenen drei Monate habe ich schon gemerkt“, gab Herbert Thietke mit Blick auf die Herausforderungen während der Corona-Auszeit zu. „Beinahe jeden Tag musste man sich auf neue Dinge einstellen, immer ist etwas passiert – ich war ganz schön kaputt.“ Dennoch: „Alle Schüler haben jetzt ihre Zeugnisse bekommen – und schlechter als mit einem Notenschnitt von 3,1 hat auch in diesem Jahr niemand abgeschlossen.“ Ein gutes Ergebnis, meinte Thietke: „Darauf können wir alle gemeinsam stolz sein.“

Kollegium personell gut aufgestellt

Überhaupt werde an der Buchenbergschule eine tolle Arbeit geleistet, sagte der scheidende Leiter: „Es gibt auch bei uns einen stetigen Wandel – ich bin froh über die Bereitschaft der Kollegen, immer wieder auch junge Pädagogen auszubilden.“ Ein Engagement, das sich auszahlt: „Alle Stellen, die wir neu zu besetzen hatten, konnten wir auch besetzen.“

Dem von ihm sowie weiteren sechs Mitgliedern im Jahr 2011 gegründeten Buchenberg-Schulverein (BuSch) bleibe er trotz seines Ruhestandes erhalten, kündigte Herbert Thietke an: „Ich werde gespannt verfolgen, was hier in den kommenden Monaten und Jahren weiter passiert.“

Von Lennart Plottke