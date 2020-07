Nach 15 Jahren: Heiligendammer Lungenspezialist geht in den Ruhestand

Heiligendamm

„Gut, dass gerade nicht die Schranke unten ist“, sagt Marko Schneider und blickt Richtung Molli-Bahnübergang an der Median-Klinik in Heiligendamm. „Sonst würden hier an der Straße die Autos warten – und mindestens bei einem würde der Motor laufen.“ Der kaufmännische Klinik-Leiter weiß: Jetzt wäre die höchste Alarmstufe erreicht. Denn nur wenige Sekunden später wäre Dr. Stefan Hummel aus dem Gebäude geprescht und hätte dem schläfrigen Fahrer eine deutliche Ansage gemacht. Und das nicht nur aus reiner Fürsorge für die Umwelt. Denn Hummel ist auch Chefarzt der Abteilung für Atemwegserkrankungen und Allergien.

Wobei: Um Luftverschmutzer und Umweltsünder direkt vor der Reha-Klinik muss sich ab kommenden Montag ein anderer Mitarbeiter kümmern. Denn Stefan Hummel verabschiedet sich jetzt mit 69 Jahren in den Ruhestand. „Ich durfte immerhin noch vier Jahre über mein offizielles Rentenalter hinaus weiterarbeiten“, sagt der Facharzt für Innere Medizin, Lungen- und Bronchialheilkunde sowie Allergologie. „Aber ganz ehrlich: Wenn ich jetzt immer noch sagen würde, dass ich gern weitermachen möchte, wäre ich doch verhaltensauffällig.“

Große wissenschaftliche Spuren

Dabei hat Hummel in den vergangenen 15 Jahren an der Median-Klinik vor allem auch große wissenschaftliche Spuren hinterlassen. „Wir haben unter anderem die Bedeutung von Muskelaufbau bei Bronchitis nachgewiesen“, macht der Lungen-Facharzt deutlich. „Das ist eben nicht nur was für die Mucki-Bude.“ Ein weiterer Schwerpunkt: Die Median-Klinik ist seit gut anderthalb Jahren Mitglied im Deutschen Netz Rauchfreier Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen (DNRfK e.V.). Im Rahmen der Initiative „rauchfrei plus“ bekommen Raucher eine intensive Beratung und Unterstützung zum angepeilten Rauchstopp. „Nur eine Woche ohne Rauchen hat zum Beispiel für einen signifikanten Anstieg der Atemleistung gesorgt“, macht Stefan Hummel deutlich. „Rund 250 Patienten konnten wir bislang erfolgreich begleiten.“

Darüber hinaus hat sich Hummel mit seinem „ Winterschwimmen“ einen Namen gemacht: Zweimal in der Woche härten sich dabei Patienten von Oktober bis Mai in der Ostsee ab. „Wir haben tatsächlich in diesem Frühjahr mit dem 2000. Patienten aufgehört“, sagt Stefan Hummel stolz. „Etwa zehn Prozent aller Rehabilitanden haben hier bislang mitgemacht.“

Das tägliche Bad in der Ostsee

Dabei würde das Eisbaden nicht nur Glückshormone freisetzen und das Immunsystem stärken: „Bei Asthmatikern gehen auch die Ermüdungszeichen deutlich zurück.“ Hummel weiß, wovon er spricht: Jeden Morgen schwimmt der Börgerender nach einem Sechs-Kilometer-Lauf entlang der Küste noch 100 Meter in der Ostsee. Bei Wind und Wetter. „Das will ich auch beibehalten“, kündigt der an. „Auch, wenn sich meine Route vielleicht ein bisschen ändert.“

Und: Auch an der Median-Klinik wird das „ Winterschwimmen“ weitergehen. „Das war ja quasi ein Einstellungskriterium“, sagt Jördis Frommhold und lacht. Die 39-jährige Fachärztin für Innere Medizin und Pneumologie, seit 2018 als leitende Oberärztin in Heiligendamm beschäftigt, übernimmt jetzt Hummels Chefposten und sieht die Reha-Klinik auch weiterhin gut aufgestellt. „Aktuell ist natürlich die Corona-Krise das führende Thema“, macht Frommhold deutlich. „Mehr als 60 Covid-19-Patienten konnten wir bisher nachbehandeln – und in guter Tradition wird das alles auch wissenschaftlich aufgearbeitet.“

Reha als Neustart ins Leben

Dabei sei ihr ein Punkt besonders wichtig: „Rehabilitation ist nicht verstaubt – sie geht uns alle an. Wir können uns glücklich schätzen, in Deutschland eine entsprechende Struktur zu haben.“ Bestes Beispiel: „Viele der Corona-Patienten sind jüngere Leute, die mitten im Leben standen – wir helfen ihnen dabei, da möglichst wieder hinzukommen.“

Ein Engagement, das auch Stefan Hummel zu schätzen weiß: „Ich gehe mit einem guten Gefühl – der Laden brummt.“ Der Generationswechsel sei geglückt, meint der 69-Jährige: „Meine Nachfolgerin ist schon voll eingestiegen – die Median-Klinik wird nicht an Reputation verlieren.“ Er selbst habe sich bereits für das kommende Jahr ein großes Ziel gesetzt: „Ich möchte wieder bei den Weltmeisterschaften im Winterschwimmen teilnehmen – vielleicht kann ich dann ja in der Altersklasse 70 plus was reißen. . .“

Von Lennart Plottke