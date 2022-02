Nach 18 Jahren als Amtsleiter Bad Doberan-Land: Michael Theis geht in Ruhestand

Bad Doberan

Ob Bebauungspläne wie für das Wohngebiet „Am Beiksoll“ im Ostseebad Nienhagen, der Neubau der Kindertagesstätte in Retschow oder die Wahlen von Bürgermeistern und Gemeindevertretungen – diese und andere Themen gehen über die Schreibtische der Mitarbeiter im Amt Bad Doberan-Land. Dieses leitet seit 18 Jahren Michael Theis. Am Mittwoch hatte der 62-Jährige seinen letzten Arbeitstag, verabschiedete sich in den Ruhestand und gab vor allem den Gemeinden Nienhagen und Admannshagen-Bargeshagen noch eine Botschaft mit.

Seit 1. Mai 2004 ist Michael Theis leitender Verwaltungsbeamte für das Amt Bad Doberan-Land, zu dem neun Gemeinden zählen. Diese sind in diesen Jahren ziemlich gewachsen. „Wir haben einen erheblichen Einwohnerzuwachs gehabt. Als ich angefangen habe, waren es ungefähr 9000 Einwohner, jetzt sind wir bei über 12 000 Einwohner“, sagt Michael Theis. Mit den Bürgern ist auch das Amt gewachsen. „Es ist daher auch die richtige Entscheidung des Amtsausschusses gewesen, hier in den Umbau und die Mitarbeiter zu investieren.“ Der 62-Jährige ist froh, dass er dieses noch mit begleiten konnte.

Das Amt Neun Gemeinden zählen zum Amt Bad Doberan-Land: Wittenbeck, Steffenshagen, Hohenfelde, Reddelich, Retschow, Bartenshagen-Parkentin, Admannshagen-Bargeshagen, Nienhagen und Börgerende-Rethwisch. Seit 1992 werden diese neun Gemeinden mit insgesamt 26 Ortsteilen und etwa 12000 Einwohnern verwaltet. Amtsvorsitzender ist Ulf Lübs. Den größten Einwohner-Zuwachs seit 1990 hat die Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen gefolgt vom Ostseebad Nienhagen.

Kita-Plätze in den Amtsgemeinden bleiben Thema

Mit der Einwohnerzahl ist auch der Bedarf an Kita-Plätzen über die Jahre gewachsen. Zuletzt haben sich die Gemeinden Reddelich, Retschow und Nienhagen verstärkt mit ihren Einrichtungen auseinandergesetzt, wollten an- oder neu bauen. Bisher wurde nur in Retschow aktiv mit dem Ersatzneubau begonnen. Die Gemeinden im Amt Bad Doberan-Land bilden mit den Städten Bad Doberan und Kühlungsborn eine Region, die bei der Jugendhilfeplanung des Landkreises Rostock betrachtet wird. „Das wird bei uns Thema bleiben. Reddelich plant möglichst eine neue Kita und Nienhagen hat eine Erweiterung beziehungsweise einen Neubau noch nicht ganz abgehakt.“ Federführend bei der Planung der Kitaplätze sei der Landkreis.

21 Bürgermeister hat Michael Theis miterlebt, mit drei Amtsvorstehern hat er zusammengearbeitet. Als er angefangen hat, gab es nur einen Arbeitsplatz mit Internetzugang. Das hat sich mittlerweile geändert. Doch Personal werde immer gesucht.

Michael Theis (l.) mit Klaus-Peter Wiendieck 2008. Wiendieck, Gabriele Kalweit und Ulf Lübs sind die Amtsvorsteher, mit denen Michael Theis zusammengearbeitet hat. Quelle: Anett Jonuschat

Alle Stellen seien in der Amtsverwaltung nicht besetzt. Die Zeiten, wo es eine Auswahl an Bewerbern gab, sei vorbei. „Der Kampf um gutes Personal innerhalb der Verwaltung ist entbrannt.“ Nicht immer sei da das Geld ausschlaggebend, sondern auch das Umfeld und das Klima. Es sei gut, dass es im Amt je Ausbildungsjahr drei Auszubildende gibt. Doch das reiche nicht mehr aus, wenn man die Jahrgänge betrachtet, die jetzt in Rente gehen.

Von der Montage in die Verwaltung

In die Verwaltung ist Michael Theis nach der Wende gekommen. Gelernt hat er Hausgroßgerätemonteur und installierte Waschmaschinen, Gasgeräte und Kühlschränke. Es folgten Meisterschule und Ingenieurausbildung. Doch mit der Wende habe es für diesen Beruf keine Zukunft gegeben und so wechselte er auf die Verwaltungsschule. 2004 dann der Schritt vom Stadtamt in Rostock ins Amt Bad Doberan-Land mit Sitz in Bad Doberan. „Ich habe es nicht bereut. Ich habe hier gute Zeiten gehabt.“

Vor allem ein Thema hat Michael Theis im Rückblick auf 18 Jahre Amtsleitung in Erinnerung. Die geplante Fusion der Gemeinden Nienhagen, Admannshagen-Bargeshagen und Lichtenhagen/Elmenhorst. „Das hat mich im negativen Sinne bewegt.“ Die Tendenz zur Großgemeinde im Norden hat „viel Unruhe in die Belegschaft gebracht und war in der Außenwirkung für uns auch fatal“. Denn die Mitarbeiter haben sich gefragt, was mit dem Arbeitsplatz sei und auch für die Stellen, für die neues Personal gesucht wurde, löste das Vorhaben viel Unsicherheit aus. Er habe immer gesagt, das sei rechtlich nicht zulässig. Die Kommunalverfassung lasse die Bildung einer neuen Verwaltung auf Kosten einer bestehenden nicht zu. „Ich bin froh, dass das Geschichte ist.“

Familie, Haus und Garten bestimmen jetzt Alltag

Mit den Gemeinden Nienhagen und Admannshagen-Bargeshagen musste der Amtsleiter öfter Konflikte durchstehen – auch in der Öffentlichkeit, zuletzt bei genannten Fusionsgesprächen. In diesem Zusammenhang hat Michael Theis auch eine Botschaft. „Ich wünsche mir bei unseren beiden größeren Gemeinden mehr Berechenbarkeit und Redlichkeit“, sagt er. „Man muss sich aufeinander verlassen können. Es darf keine Alleingänge um der Alleingänge Willen geben.“ Damit spricht er Beschlussvorlagen an, die ohne Rücksprache mit der Verwaltung erstellt worden seien und damit gegen geltendes Recht verstoßen hätten. Als Ehrenamtler könne man nicht alles wissen, müsse man auch nicht, daher sei es wichtig, konstruktiv miteinander zu arbeiten.

Michael Theis bedankt sich bei allen Mitarbeitern, bei den Amtsleitern und den Amtsvorstehern, die ihn begleitet haben. Für ihn bestimmen jetzt Familie, darunter zwei Enkelkinder, Haus und Garten in Rostock seinen Alltag. Zudem soll es auf Reisen gehen. „Es wird nicht langweilig.“

Sein Nachfolger wird Thomas Kasten, der bisher leitender Verwaltungsbeamte im Amt Güstrow-Land ist. Er beginnt am 1. März 2022 in Bad Doberan.

Von Anja Levien