Nach 200 Tagen Lockdown: Max Zeug rockt das Doberaner Kamp-Theater

Bad Doberan

Seit mehr als 200 Tagen waren die Türen des Kamp-Theaters in Bad Doberan für Kulturveranstaltungen geschlossen. An diesem Samstag wird sich das ändern: Dann sorgt der Musiker Max Zeug zusammen mit der Band Bad Penny endlich auch wieder in der beliebten Kulturstätte an der Severinstraße für Leben. „Das Konzert ist etwas Besonderes“, erklärt Bad-Penny-Frontmann Ola van Sander. „Max war der letzte Künstler, der hier vor dem Lockdown auftreten konnte – jetzt ist er wieder der erste“.

Die „Springsteen Show“ beginnt um 20 Uhr – Karten gibt’s im Kamp-Restaurant sowie beim Schnell-Imbiss „Schlemmer Eck“ an der Mollistraße.

Von Lennart Plottke