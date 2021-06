Hohenfelde

Ein Angler, der glaubte, eine menschliche Leiche am Haken gehabt zu haben, hat zu Wochenbeginn in Hohenfelde bei Bad Doberan (Kreis Rostock) einen größeren Einsatz ausgelöst. Erst die Kontrolle des Grunds mit der Hilfe eines Polizeitauchers am Dienstagnachmittag brachte Klarheit. Bereits am Sonntagabend meldete sich der Angler nach Auskunft von Sebastian Seibel, Pressesprecher der Wasserschutzpolizei, bei der Polizei über denNotruf.

Dieser war am Großen Moor in Hohenfelde auf Fischjagd. Beim Einholen der Rute bemerkte er einen sehr schweren Gegenstand, der sich, je weiter er die Sehne einrollte, leicht bewegte. Als dann eine Brille an der Wasseroberfläche auftauchte, ging der Petrijünger vom Schlimmsten aus.

57-Jähriger seit Mai 2018 vermisst

Ein Abgleich mit der Vermisstendatenbank der Polizei ergab, dass seit Mai 2018 ein 57-Jähriger aus Bad Doberan vermisst wird. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich die Leiche dieses oder eines anderen Vermissten auf dem Grund des Sees liegt, rückten Polizei und Feuerwehr mit zahlreichen Kräften und Schlauchboot an.

Auf Höhe eines Stegs begannen die Beamten mit der Suche. Bei der ersten Kontrolle des Grunds am Montag kam Sonartechnik zum Einsatz. Damit konnten die Polizisten zwei Stellen ausmachen, die sie genauer untersuchen wollten. So rückte am Dienstag die Einheit der Polizeitaucher am Großen Moor in Hohenfelde an. Rund eine Stunde suchte ein Taucher den Grund des Sees ab – unter erschwerten Bedingungen, bei einer Sicht von weniger als einem Meter.

Einsatz ohne Ergebnis abgebrochen

Trotz der emsigen Kontrolle des Tauchers musste der Einsatz wenig später ergebnislos abgebrochen werden. Bis auf eine 0,5-Liter-Flasche fanden die Beamten nichts Nennenswertes in dem Gewässer, was auf menschliche Überreste hindeutete. Die Suche wird nicht fortgesetzt.

Von Stefan Tretropp