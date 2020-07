Nach Angriff auf Busfahrer: So reagieren Kunden in der Region Bad Doberan auf die Maskenpflicht

Bad Doberan

Die Maske bleibt auf: Für die Einwohner in Bad Doberan und Kühlungsborn scheint das kein Problem zu sein. „Die meisten akzeptieren es, für die Kunden ist es normal“, sagt Ralf Binning, Inhaber des Schuhhauses Boock in Bad Doberan. Das ist anscheinend nicht überall so.

In Frankreich ist ein Busfahrer am Sonntagabend in Bayonne lebensgefährlich verletzt worden und gestorben. Nach Medienberichten soll der Busfahrer einem Mann ohne Schutzmaske, der mit einem Hund zusteigen wollte, den Zutritt verwehrt haben. Anschließend soll er mehrere Personen, die bereits ohne Maske im Bus waren, zum Aussteigen aufgefordert haben. Daraufhin sei er angegriffen worden.

Busfahrer in der Region geschockt

„Der Vorfall hat auch in unserem Kollegenkreis große Betroffenheit ausgelöst“, sagt Marc Weinhauer, Prokurist beim regionalen Busunternehmen Rebus. „Wir sind uns bewusst und wissen zu schätzen, welche große Verantwortung die Busfahrer tragen, gerade auch während der Pandemie. In unserem Verkehrsgebiet haben wir jedoch erfreulicherweise keine Probleme dieser Art, uns ist kein derartiges Verhalten bekannt.“ Die Fahrgäste seien sehr vernünftig und einsichtig, was die Schutzmaßnahmen anbelangt. „Sollte jemand die Schutzmaske vergessen aufzusetzen, hat bislang eine freundliche Erinnerung des Busfahrers immer geholfen“, sagt Marc Weinhauer. „Die meisten bringen ihre Schutzmaske mit, aber unsere Fahrer haben immer welche an Bord und verkaufen diese für 2 Euro.“

Auch im Friseursalon Hairfashion in der Ostseeallee in Kühlungsborn gibt es kein Problem mit der Maskenpflicht. „Wir haben ganz liebe Kunden“, sagt Friseurin Nancy Gräpler. „Die nehmen das alle hin. Sie sind eher froh, dass sie wieder zum Friseur gehen dürfen.“ Es gibt natürlich Kunden, die die Maske beim Betreten des Salons zunächst vergessen. „Aber dann sehen sie uns und denken ,Da war ja was‘ und dann gehen sie eben schnell zum Auto und holen die Maske“ sagt Nancy Gräpler. „Ich denke, das ist mittlerweile zum Alltag geworden.“

Maskenpflicht belastet auch Angestellte

Aus dem Einzelhandel habe sie allerdings auch schon anderes gehört. „Sehr entspannt“ sind auch die Kunden von Schuhverkäuferin Kirsten Muranko. Ihr Chef Ralf Binning ist auch um das Wohl seiner Angestellten besorgt. „Ein Problem haben eher die Verkäuferinnen, die den ganzen Tag mit Maske herumlaufen müssen“, sagt er. „Je wärmer es wird, desto schwerer fällt es.“ Es wäre schön, sagt er, wenn es dafür eine freiwillige Variante geben könnte, damit die Verkäuferinnen die Maske zumindest zeitweise loswerden könnten. An sein Personal denkt auch Gastronom Peter Weide aus Kühlungsborn. „Für die Mitarbeiter ist es schon belastend“, sagt der Betreiber des Restaurants „Vielmeer“. „Von daher würde ich es begrüßen, wenn die Pflicht fällt. Aber am Ende siege die Vernunft: Solange es nötig ist, wird sie von allen akzeptiert.“ Auch von seinen Gästen. „Wir haben eine sehr hohe Akzeptanz“, sagt Peter Weide. „Es ist nur vereinzelt, dass es zu Diskussionen kommt.“ Ansonsten hätten die Leute Verständnis.

Keine Pflicht zum Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung sondern lediglich eine Empfehlung gibt es im Rathaus der Stadt Bad Doberan. „Drei Viertel der Leute, die zu uns kommen, tragen eine Maske“, sagt Bürgermeister Jochen Arenz. Die Mitarbeiter, die Publikumsverkehr hätten – etwa in der Bußgeldstelle und im Ordnungsamt – säßen hinter einer Plexiglasscheibe. „Die haben wir für alle angeschafft, die das gewünscht haben“, sagt der Bürgermeister. Im Rathaus laufen auch Beschwerden von Bürgern auf –allerdings sehr selten. „In den vergangenen vier Wochen hatte ich nur eine Beschwerde, dass jemand seine Maske in einem Restaurant nicht getragen hat“, sagt Jochen Arenz.

Wirtschaft will Lockerungen im Einzelhandel

Die 16 Gesundheitsminister der Länder haben sich am Montag darauf geeinigt, dass in Deutschland weiterhin die Maskenpflicht gilt. Zur Begründung hieß es, es dürfe nicht der falsche Eindruck entstehen, die Pandemie wäre vorbei. Gesundheitsminister Harry Glawe ( CDU) hatte zuvor gefordert, diese im Einzelhandel abzuschaffen. Das kam bei der Wirtschaft gut an, in der Politik weniger.

Allerdings hat nach Angaben der Landesregierung eine Taskforce Einzelhandel ihre Arbeit aufgenommen. Sie soll einen inhaltlichen und zeitlichen Stufenplan entwickeln, der Lockerungen im Einzelhandel möglich macht, hieß es. An der ersten Sitzung nahmen Vertreter vom Handelsverband Nord, der Industrie- und Handelskammern, der Vereinigung der Unternehmensverbände, der Gewerkschaft ver.di, des Tourismusverbandes Mecklenburg-Vorpommern sowie des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes MV teil.

