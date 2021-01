Nach Arko-Insolvenz: Grand Hotel Heiligendamm nicht betroffen

Heiligendamm

Die Insolvenz der Deutschen Confiserie Holding (DCH), an der die Familie von Paul Morzynski, Eigentümer des Grand Hotels Heiligendamm, Anteile besitzt, hat keine Auswirkungen auf seine Hotels. Das teilt Paul Morzynski mit, der die Luxusherberge 2013 aus der Insolvenz holte. 2017 kaufte er das Prinzenpalais in Bad Doberan. Zwar habe die Corona-Pandemie auch Auswirkungen auf die Hotelbranche, „aber da müssen wir uns keine Gedanken machen. Da ist Vorsorge getroffen“, sagt der Wirtschaftsprüfer und Unternehmer.

Am Montag hatten die zur Deutschen Confiserie Holding (DCH) gehörenden Fachhändler Arko, Eilles und Hussel beim Amtsgericht Norderstedt in Schleswig-Holstein vorläufige Insolvenz in Eigenregie beantragt. Der Geschäftsbetrieb der auf Süßwaren, Kaffee und Tee spezialisierten Geschäfte solle in vollem Umfang weitergeführt werden, teilte der Geschäftsführer der DCH-Gruppe, Patrick G. Weber, am Montag mit. Das Amtsgericht sei den Anträgen gefolgt.

Löhne und Gehälter seien über das Insolvenzgeld für drei Monate gesichert, teilten die beiden vorläufigen Sachwalter Dietmar Penzlin und Tjark Thies mit. Grund für den Schritt seien die Belastungen durch die Corona-Krise.

Insolvenz war vorhersehbar

„Dass war vorherzusehen, dass wir zwei Lockdowns in Folge nicht überstehen“, sagt Paul Morzynski. Anders als wie für das Grand Hotel Heiligendamm habe es für den Einzelhandel keine Unterstützung gegeben. „Wir haben keine Hilfen erhalten. Das ist das Dilemma und die große Ungerechtigkeit.“ Obwohl die Unternehmensgruppe 1600 Mitarbeiter zähle, sei „jedwede Förderung verweigert worden“. 85 Prozent des Jahresumsatzes sei durch die Lockdowns abhandengekommen.

Die DCH betreibt nach eigenen Angaben unter den Marke Arko, Eilles und Hussel bundesweit rund 300 eigene Filialen, weitere Filialen und Franchisebetriebe in Österreich und Tschechien sowie rund 4000 Verkaufsstellen im Lebensmitteleinzelhandel und in Bäckereien.

