Nach einem Feuer in einem Badezimmer in der psychiatrischen Pflege- und Fördereinrichtung in Neubukow können die Bewohner zurück in ihren Wohnbereich. Der Brand war gegen 23 Uhr ausgebrochen. Zehn Bewohner waren evakuiert und für die Nacht woanders untergebracht worden. Was über den Brand mittlerweile bekannt ist.