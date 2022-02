Nach Brand in Neubukow: Bewohner können zurück

Neubukow

Nach dem Brand in der psychiatrischen Pflege- und Fördereinrichtung in Neubukow in der Nacht zu Freitag können die Bewohner in ihren Wohnbereich zurückkehren. Kurz nach 23 Uhr war im Sanitärbereich ein Feuer ausgebrochen. Zehn Bewohner wurden evakuiert, mehrere Freiwillige Feuerwehren mit 72 Einsatzkräften sowie Rettungsdienst und Notärzte alarmiert. Verletzt wurde niemand.

„Wir haben gestern Nacht die betroffenen Bewohner zunächst mit Unterstützung der Einsatzkräfte provisorisch untergebracht“, sagte Jana Taschenbrecker, zuständige Geschäftsbereichsleitung des Diakoniewerks am Freitagvormittag. Ihr Dank gelte den Mitarbeitenden, die in der Situation richtig und umsichtig gehandelt hätten, sowie den Einsatzkräften. „Wir sind beeindruckt und dankbar für das schnelle Handeln und Agieren hier vor Ort.“

Am Vormittag besichtigte ein Sachverständiger den Wohnbereich. Wie Lutz Regenberg, Sprecher des Diakoniewerks im nördlichen Mecklenburg, mitteilte, seien die Räume wieder freigegeben worden. Nur das Badezimmer, in dem das Feuer ausgebrochen war, und ein anliegendes Zimmer blieben gesperrt.

Brand schnell unter Kontrolle

Wie der Einsatzleiter der Feuerwehr in der Nacht mitteilte, hatte das Personal der Einrichtung kurz nach 23 Uhr die Flammen im Bad bemerkt und sofort begonnen, die zehn Bewohner aus diesem Bereich zu retten. Gleichzeitig setzten die Mitarbeiter einen Notruf ab.

Kurz darauf kamen zahlreiche Feuerwehren aus der Region, dazu mehrere Rettungswagen und Notärzte. Vor Ort angekommen, so schilderte es der Einsatzleiter, befanden sich die meisten Bewohner des betroffenen Hauses schon in Sicherheit im Freien. Die Feuerwehrleute betraten mit schwerem Atemschutz das Gebäude und hatten die Flammen zügig unter Kontrolle bringen können. Nur wenig später war der Brand im Badezimmer endgültig gelöscht.

Als die Feuerwehr im Badezimmer ankam, sei das Feuer fast schon erloschen gewesen, schilderte Neubukows Wehrführer Christian Wohrow am Freitag. „Es hat dort nicht viel brennbares Material gegeben.“ Dadurch hätten sich die Flammen auch nicht auf andere Räume ausgebreitet. Der Duschvorhang und Papiertücher im Mülleimer hätten Feuer gefangen. „Wenn es mehr brennbares Material gegeben hätte, wäre mehr passiert.“

Die Feuerwehren aus Kröpelin, Biendorf, Carinerland und Am Salzhaff waren laut Wohrow im Einsatz. Wegen des Feuers war das Objekt in der Nacht nicht mehr bewohnbar. Ruß und Brandreste hätten den Wohnbereich in Mitleidenschaft gezogen, sodass ein Übernachten nicht möglich gewesen sei. „Die Bewohner konnten die Nacht trotzdem in der Einrichtung, die über mehrere Wohnbereiche verfügt, verbringen. Dazu hat das Technische Hilfswerk noch in der Nacht Feldbetten zur Verfügung gestellt“, informierte Lutz Regenberg.

Ein Zuhause für Menschen mit seelischen Beeinträchtigungen

In der psychiatrischen Pflege- und Fördereinrichtung in Neubukow finden pflegebedürftige Menschen mit seelischen Beeinträchtigungen ein Zuhause. Wie das Diakoniewerk im nördlichen Mecklenburg auf seiner Internetseite informiert, sind die einzelnen Gebäude der Pflege- und Fördereinrichtung im Bungalowstil errichtet, barrierefrei begehbar und bieten Wohnraum für jeweils zehn bis zwölf Personen in Einzel- oder Doppelzimmern. Insgesamt sind es 38 Plätze. Seit 1994 gibt es die Einrichtung, die Pflegeleistungen und Betreuungsangebote anbietet, die die Kompetenzen der Bewohner zur Alltagsbewältigung fördern. Diese leben beispielsweise hier, weil sie mir ihrer chronischen psychischen Erkrankung nicht mehr alleine oder mit Unterstützung von Angehörigen und ambulanten Diensten zurechtkommen. Laut Lutz Regenberg habe der Brand keine negativen Auswirkungen auf die Einrichtung. „Der Betrieb kann weitgehend uneingeschränkt fortgesetzt werden.“

Auf dem Gelände gibt es neben der psychiatrischen Pflege- und Fördereinrichtung außerdem das sozialpsychiatrische Wohnen sowie die geschlossene Wohneinrichtung.

Die genaue Brandursache sei noch nicht abschließend geklärt. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen dazu aufgenommen. Geprüft werde dabei, ob ein technischer Defekt vorliege oder auch eine fahrlässige Brandstiftung in Betracht komme, hieß es. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, stand zunächst noch nicht fest.

