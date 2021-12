Nach Bürgerentscheid zur Villa Baltic: Das sagen Kühlungsborns Stadtvertreter

Kühlungsborn

Jetzt sind Kühlungsborns Stadtvertreter am Zug: Weil nach dem Bürgerentscheid am Sonntag ganze 76 Stimmen fehlten, müssen sie über die Frage, ob das Ostseebad einen Teil des Grundstücks neben der Villa Baltic verkaufen soll, am 16. Dezember auf ihrer Sitzung entscheiden. Denn die Mehrheit der gültigen Stimmen für entweder Ja oder Nein betrug nicht, wie in der Kommunalverfassung MV vorgesehen, mindestens 25 Prozent aller Wahlberechtigten. „Wahlberechtigt waren insgesamt 6981 Kühlungsbornerinnen und Kühlungsborner“, erklärt Wahlleiter Philipp Reimer. „Für eine erforderliche Mehrheit von mindestens 25 Prozent wurden demnach mindestens 1746 Ja- oder Nein-Stimmen benötigt, damit die gestellte Frage durch den Bürgerentscheid entschieden ist.“

„Das Ergebnis repräsentiert sehr gut die Mehrheitslage in der Stadtvertretung.“ Peter Menzel, Stadtvertreter (IZ) Quelle: privat

Zwar votierte am Ende eine Mehrheit von 1670 gegenüber 1500 Kühlungsbornern für einen Grundstücksverkauf – aber das reichte nicht. „Es ist trotzdem hilfreich, dass es den Bürgerentscheid gegeben hat“, sagt Stadtvertreter Peter Menzel (Initiative Zukunft). „Denn das Ergebnis repräsentiert sehr gut die Mehrheitslage in der Stadtvertretung.“ Auch hier habe es eine knappe Zustimmung für den Verkauf eines Teilgrundstücks neben der Villa Baltic gegeben. Investor Jan Aschenbeck möchte das baufällige Gebäude sanieren. Um diese Sanierung finanzieren zu können, will er einen Teil des benachbarten Grundstücks kaufen, um dort ein Hotel mit Gastronomie und Einzelhandel zu bauen.

Investor geht auf Ostseebad zu

„Wie ich am 16. Dezember abstimme, ist noch gar nicht klar“, macht Menzel deutlich. „Denn für eine Entwicklung der Villa Baltic muss aus meiner Sicht kein Grundstück verkauft werden – das kann man auch über einen Erbbaupachtvertrag regeln.“ Immerhin habe der Investor eine von der Initiative vorgeschlagene Veranstaltungshalle mit in seine Pläne aufgenommen: „Das rechne ich ihm hoch an.“

Für Marita Karl (UWG) ist zunächst ein anderer Aspekt wesentlich: „Ich finde es doch erschreckend, dass sich letztlich so wenig Kühlungsborner aufgerafft haben, um hier mitzuentscheiden – das hätte ich bei dieser Thematik anders erwartet.“ Wenn auch nicht überwältigend, habe sich dennoch eine Mehrheit für einen Grundstücksverkauf ausgesprochen, so Karl: „Das sollte auch wegweisend für die Stadtvertretung sein – ich jedenfalls werde mit Ja stimmen.“

„Ich persönlich meine nach wie vor, dass ein Hotel-Neubau neben der historischen Villa nicht passt.“ Peter Kempe, Stadtvertreter (parteilos) Quelle: Rolf Barkhorn

Ähnlich sieht es auch CDU-Fraktionschef Lars Zacher: „Das Ergebnis ist für uns schon ein Gradmesser – man fragt sich ja auch persönlich, ob man politisch auf dem richtigen Weg ist.“ Deshalb sehe er sich jetzt bestätigt: „Unsere Fraktion stand immer hinter dem Projekt – deshalb haben wir uns über das positive Votum gefreut.“ Sagt auch Corinna Hülsmann (SPD): „Schade, dass am Ende 76 Ja-Stimmen gefehlt haben – wir als SPD-Fraktion haben uns schon oft dafür ausgesprochen, dass der Schandfleck verschwindet und es rund um die Villa Baltic endlich weitergeht.“

Ergebnis zeigt zweigeteilten Ort

Ihre Fraktion habe gehofft, dass der Bürgerentscheid eine klare Entscheidung bringe, sagt Anne-Kathleen Jacob (Kühlungsborner Liste): „Das ist jetzt leider nicht geschehen – dennoch ist eine 45-prozentige Beteiligung schon eine gute Quote.“ Und das Kopf-an-Kopf-Rennen zeige ja auch, wie zweigeteilt der Ort in dieser Frage sei, so Jacob: „Bis zur Versammlung der Stadtvertreter gibt es noch eine Fraktionssitzung – auf der wollen wir uns über unser weiteres Vorgehen verständigen.“

„Ur-Kühlungsborner, mit denen ich gesprochen habe, waren fast ausnahmslos dagegen.“ Uwe Wiek, Stadtvertreter (B 90/Die Grünen) Quelle: Rolf Barkhorn

Auch er finde es „traurig, dass nicht alle Kühlungsborner am Bürgerentscheid teilgenommen haben“ sagt Stadtvertreter Peter Kempe (fraktionslos). „Ich persönlich meine nach wie vor, dass ein Hotel-Neubau neben der historischen Villa nicht passt.“ Darüber hinaus halte er den avisierten Verkaufspreis für das Teilgrundstück für zu niedrig: „Später muss sich die Stadt dann wieder in einen möglichen Saal einmieten – das wird noch zu einem erheblichen Kostenfaktor.“ Er plädiere an dieser Stelle nach wie vor für ein Bürgerhaus, in dem sich alle Vereine und Privatpersonen einfinden könnten, so Kempe.

Kritik an „dominantem Hotelkomplex“

Viele Einwohner hätten beim Bürgerentscheid nur das „Wolkenschloss“ Villa Baltic gesehen, glaubt Uwe Wiek (Bündnis 90/Grüne): „Dass daneben ein doch dominanter Hotelkomplex gebaut werden soll, wurde nur am Rande erwähnt – deshalb war das für mich keine faire Abstimmung.“ Darüber hinaus sehe er auch keine Mehrheit für das Sanierungs- und Bauprojekt: „Was ist denn die Mehrheit – Ur-Kühlungsborner, mit denen ich gesprochen habe, waren fast ausnahmslos dagegen.“

„Immerhin 45 Prozent der Kühlungsborner haben abgestimmt – und es sind klare Tendenzen erkennbar.“ Gerd Susemihl, Stadtvertreter (HGV) Quelle: Cora Meyer

Mehr Basisdemokratie gehe kaum, meint Gerd Susemihl (HGV): „Immerhin 45 Prozent der Kühlungsborner haben beim Bürgerentscheid mitgemacht – und es sind klare Tendenzen erkennbar.“ Wichtig sei, dass die Projektentwickler weiterarbeiten könnten: „Dazu brauchten sie eine verbindliche Aussage, was eine Mehrheit der Einwohner möchte.“

Er selbst werde das Projekt weiter unterstützen, betont Susemihl: „Die Investoren haben zwei Jahre mit großer Leidenschaft daran gearbeitet, es gab Arbeitsgruppen, in denen sich auch Stadtvertreter einbringen konnten – uns sollte doch allen daran gelegen sein, das Worst-Case-Szenario zu vermeiden.“ Wie das aussehen könnte, werde beispielsweise rund um das alte Stahlbad in Bad Doberan deutlich. . .

Von Lennart Plottke