Nach Corona-Auszeit: Kühlungsborner Kunsthalle eröffnet neue Ausstellung

Neubeginn nach dem Corona-Stop: In der Kunsthalle Kühlungsborn sind jetzt Arbeiten von Picasso, Dali, Klimt und anderen bedeutenden Künstlern zu sehen. „Kunst des 20. Jahrhundert“ nannte Franz Norbert Kröger die Exposition mit knapp 100 Werken. „Es ist eine Kunst-Auswahl aus der Zeit des Jugendstils um 1900 bis in die 1990er Jahre“, erklärt der Kunsthallenchef. Die Besucher erwarten auch grafische Arbeiten von Franz Marc, Joan Miro, und Egon Schiele über Amedeo Modigliani, Marc Chagall, Andy Warhol bis hin zu Damien Hirst, Günter Grass und Armin Mueller-Stahl.

Kröger zeigt in der Ausstellung auch Salvador Dalis „Sigismund“. Quelle: Sabine Hügelland

„Sehr gelungen diese Mischung und sehr ansprechend“, fand Gisela Knispel, die mit ihrem Mann am Wochenende zur Eröffnung kam. Jedoch nur eine der wenigen Gäste war – denn Kröger hatte wegen der Corona-Regelungen sicherheitshalber keine Einladungen verschickt, um eine Ansammlung von Menschen zu vermeiden. Die Kunsthalle blieb deshalb auch nur kurz geöffnet.

Private Sammlung aus mehr als 40 Jahren

„Kunst des 20. Jahrhunderts“ ist eine seit mehr als 40 Jahren zusammengestellte private Sammlung von Franz Norbert Kröger. Dabei zeigt der Kunstfachmann auch recht Einzigartiges wie etwa seltene Radierungen. Mit dabei unter anderem das Porträt des Sigismund von Salvador Dali oder auch Porträts von Picasso. Vor allem jedoch ist das auch der Grund, weshalb Kröger die Ausstellung relativ schnell präsentieren konnte. Mit dem Gespür für das Besondere zeigt er eine Auswahl von künstlerisch hochkarätigen Arbeiten der Klassischen Moderne und Avantgarde, die ein besonderes Highlight für Kunstfreunde sein dürfte.

Nur wenig Besucher kamen zur Eröffnung der neuen Ausstellung – doch das war so gewollt. Quelle: Sabine Hügelland

Jugendstil-Art Nouveau, Suprematismus, Expressionismus, Kubismus, Dadaismus, Neue Sachlichkeit, Bauhaus, Surrealismus – das sind nur einige Begriffe und Stilordnungen der Zeit von 1900 bis in die sechziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Es war eine Zeit großer Auf- und Umbrüche, zweier Kriege und darauffolgende Neuorientierungen. Künstler mit großer Kreativität und Lebenshunger veränderten das Bild der Kunst grundsätzlich.

Mix aus nationalen und internationalen Künstlern

So gibt es in Kühlungsborn auch Werke russischer Künstler der Avantgarde zu sehen – wie die Arbeiten von Anna Kagan, die letzten Endes der Ursprung der heutigen Moderne sind und ein wenig an Arbeiten von Wassily Kandinsky erinnern. Jedoch stellt Kröger ebenso eine Lithografie von Günther Uecker aus, wie auch eine kleine Arbeite mit nachhaltiger Wirkung des chinesischen Bildhauers, Konzept- und Installationskünstlers, Filmemachers und Buchautors Ai Weiwei.

Auch in Kühlungsborn zu sehen: die Arbeit „Nägel“ von Günther Uecker. Quelle: Sabine Hügelland

Die coronabedingte Auszeit nutzte Franz Norbert Kröger auch zur Renovierung der Ausstellungshalle. Die Exposition mit Malerei von Rayk Goetze, die eigentlich am 16. Mai eröffnet werden sollte, entfällt. „Deshalb habe ich diese aktuelle Ausstellung vorgezogen“, erklärt der Kunsthallenchef und macht deutlich: „10 000 Euro an Eintrittsgeldern fallen durch Corona weg. Konzerte und Festivals fanden nicht statt.“

Einige Veranstaltungen in den Herbst verlegt

Mit den umfassenden Hygiene-Regeln hätte er nur 20 bis 30 Besucher im Haus gehabt: „Das rechnet sich nicht bei den Gagen.“ Denn viele der Künstler stammen aus dem Ausland und hätten sowieso nicht nach Deutschland einreisen können. Immerhin: „Die Hälfte der Veranstaltungen konnte ich in den Herbst hinein verlegen“, freut sich Franz Norbert Kröger. Die jetzige Ausstellung dürfte auch für andere Kunstsammler interessant sein – denn fast alle Arbeiten sind käuflich erwerbbar.

Ab Montag öffnet die Kunsthalle wieder zu den regulären Zeiten: dienstags bis sonntags von 12 bis 17 Uhr.

Von Sabine Hügelland