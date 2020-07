Kühlungsborn

Mit den Urlaubern kamen auch die Fahrradfahrer nach Kühlungsborn. In diesem Jahr scheinen besonders viele Zweiräder in dem Ostseebad unterwegs zu sein. Dabei geht nicht immer alles glatt. „Wir haben mit der Werkstatt extrem viel zu tun“, sagt Lars Zacher, Geschäftsführer der Fahrradvermietung Drahtesel.

Derzeit nähmen seine Mitarbeiter 20 bis 30 Reparaturen am Tag an. „Wir kommen kaum hinterher.“ Aktuell müssten Kunden eine oder zwei Wochen auf ihr Fahrrad warten. „Die bekommen dann natürlich ein Leihfahrrad“, sagt Lars Zacher. Nicht alle Kunden hätten dafür allerdings Verständnis: „Viele denken, das geht mal eben schnell.“ So sei es momentan leider nicht.

Nach Corona in den Sattel

Lars Zacher musste seine Filialen wegen des Coronavirus längere Zeit geschlossen lassen. „Jetzt, wo die Leute wieder rausdürfen, läuft das Geschäft gut. Wir freuen uns drüber, dass es so gestartet ist, denn wir müssen extrem viel aufholen.“ Mit Corona zusammenhängen könnte seiner Meinung nach aber auch der Kundenansturm. „Die Leute wollen raus in die Natur, was erleben“, sagt der Geschäftsführer.

Zuvor seien sie durch das Virus in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt gewesen. Jetzt suchten sie nach Aktivitäten, die sie trotz der noch geltenden Beschränkungen machen könnten. „Eine davon ist, mit der Familie in die Natur zu fahren.“

In Kühlungsborn sind seiner Erfahrung nach aber nicht nur Feriengäste aus der Umgebung mit dem Fahrrad unterwegs. „Viele sind auch auf der Durchreise“, sagt Lars Zacher. Schließlich sei der europäische Radwanderweg in der Nähe. Auf dem waren auch Martina und Friedhelm Lisseck schon unterwegs. An der Ostseeallee und auf dem Weg nach Heiligendamm seien die Radwege schon sehr voll, sagen sie. „Aber außerorts verteilt sich das“, sagt Martina Lisseck. Die beiden Urlauber haben ihre eigenen Fahrräder aus Essen mitgebracht.

E-Bikes im Urlaub testen

Genauso machen es auch viele andere Urlauber. „Das hat zugenommen“, sagt Peter Kärst, Inhaber von Dallis Fahrradshop in der Hermannstraße. Oft reisten auch E-Bikes mit. „Viele, die sich so eines angeschafft haben, wollen im Urlaub damit fahren.“ Er habe den Eindruck, dass gerade Großstädter das Fahrradfahren im Urlaub neu entdeckten.

So schützen Sie ihr Rad vor Diebstahl Die Polizei rät: Auch wenn Sie nur kurz abwesend sind, schließen Sie ihr Fahrrad an. Das Schloss sollte groß genug sein, um das Rad (mit Reifen und Rahmen) an einem festen Gegenstand anzuschließen. Als E-Bike- oder Pedelec-Fahrer sollten Sie nicht nur Ihr Rad anschließen, sondern auch wertvolle Zubehörteile wie den Akku mitnehmen oder zusätzlich sichern. Machen Sie ein Foto von Ihrem Fahrrad und füllen Sie den Fahrradpass aus. Dieses kann bei der Suche nach ihrem Rad helfen. Vorsicht ist auch beim Kauf eines Rades geboten. Wird ein hochwertiges Fahrrad kostengünstig angeboten, könnte es gestohlen sein.

Viele Einheimische seien ohnehin mit dem Fahrrad unterwegs, führen damit zur Arbeit, zum Einkaufen oder zum Arzt. Das hänge seiner Ansicht nach allerdings auch damit zusammen, dass für das Auto nur schwer ein Parkplatz zu finden sei. „Die Radwege sind momentan sehr voll, das höre ich von vielen.“

Raus an die frische Luft

Sandra und Christian Reppin haben sich Fahrräder geliehen, das Rad von Tochter Lina haben sie von zu Hause mitgebracht. „Wenn wir an der Ost- oder Nordsee unterwegs sind, fahren wir immer Fahrrad“, sagt Sandra Reppin. Die Familie komme aus den Bergen, da könne man natürlich auch Fahrradfahren. „Aber hier ist es angenehmer.“ Mit dem Coronavirus habe das nichts zu tun, ihre Reise nach Kühlungsborn hatten sie bereits im vergangenen Jahr gebucht.

Dass in diesem Jahr mehr Radfahrer in Kühlungsborn unterwegs sind als sonst, diesen Eindruck hat Birgit Rotsche. Sie kommt aus der Nähe von Magdeburg und verbringt ihren Urlaub häufiger in Kühlungsborn. Am liebsten fährt sie in Richtung Rerik. Birgit Rotsche glaubt, dass es viele Menschen nach den Einschränkungen durch das Coronavirus an die frische Luft zieht. „Dafür könnte man natürlich auch spazieren gehen“, sagt sie. „Aber mit dem Fahrrad ist man freier und unabhängiger unterwegs als mit dem Auto.“

125 Diebstähle im Landkreis

Die vielen Fahrräder in der Region locken auch Diebe an. Die Polizei im Landkreis Rostock hat im Jahr 2020 bislang 125 Diebstahlsanzeigen aufgenommen. Registriert wurden 23 Fälle aus Bad Doberan und neun Fälle aus Kühlungsborn. Gestohlen wurden nach Polizeiangaben unter anderem drei E-Bikes in Börgerende, Kühlungsborn und Bad Doberan. Im vergangenen Jahr war Kühlungsborn eine Hochburg für Fahrraddiebe. Von 185 Anzeigen im Bereich Bad Doberan kamen 80 aus dem Ostseebad, teilte die Polizei mit.

