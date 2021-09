Bad Doberan

Classic, Techno, Old School – am Freitag und Sonnabend wird die Wiese in der Nähe der Rennbahn zwischen Bad Doberan und Heiligendamm zum Dancefloor. Der Sharks Club lädt zur Open Air Party ein. Es ist die erste große Veranstaltung, nachdem auf der Party zum 1. August eine mit dem Coronavirus infizierte Person teilgenommen hatte und 13 weitere Partygäste ansteckte. Seitdem sind die Auflagen für den Clubbetrieb verschärft, blieben die Türen geschlossen.

Thomas Schröder, Julian Wotschke, Tim Bachnick und David Wickborn sind auf dem mit Bauzäunen abgesperrten Gelände zwischen Kreisverkehr und Rennbahn-Parkplatz. Hier bauen die Männer die zwei Bühnen mit Tanzbereichen auf, werden Bierwagen und Dixi-Toiletten aufgestellt. Heuballen sollen für Lärmdämmung sorgen.

„Wir verlagern das Sharks nach draußen“, sagt David Wickborn vom Sharks Club. „Die Wiese hier können wir optimal nutzen.“ Die Idee für die zwei Party-Abende kam spontan. Am vergangenen Wochenende habe er Bastian Thielk beim Gemeindefest in Biendorf mit Equipment unterstützt. Einmal aus dem Lager geholt, wollte er die Gelegenheit nutzen.

Am Freitag und Sonnabend geht es jeweils 19 Uhr los. Partygäste müssen die 3G-Regel beachten. Nur wer geimpft, genesen oder getestet ist, kommt auf das Veranstaltungsgelände. „Das müssen wir nach derzeitigem Stand zwar nicht abfragen, machen wir aber nach der Erfahrung, die wir im Sharks gesammelt haben.“

Hintergrund: In der Nacht zum 1. August war auf eine mit dem Coronavirus infizierte Person gewesen. Laut dem Landkreis Rostock hatten sich hier 13 Personen mit Covid 19 angesteckt. Die Kontaktverfolgung war schwierig, weil die Daten der Luca-App wegen des fehlenden Datenschlüssels nicht genutzt werden konnten. Die handschriftlich hinterlassenen Daten waren weitgehend unbrauchbar gewesen. Schon damals war ein negatives Schnelltestergebnis Voraussetzung für den Zutritt.

Testzelt vor dem Veranstaltungsgelände

Wer am Freitag oder Sonnabend einen Schnelltest benötigt, kann diesen kostenlos vor dem Veranstaltungsgelände machen. „Wir haben ein mobiles Testzelt vom DRK vor Ort“, informiert David Wickborn. Von 18 bis 22 Uhr werden die Tests durchgeführt.

Am Freitag steht die Veranstaltung unter dem Titel „Joy Planet Revival Party“. Das Joy Planet war eine Doberaner Diskothek in Walkenhagen. Hier wird Musik von Trance, über Classic bis Old School aufgelegt – unter anderem von zwei DJs, die schon im Joy Planet für Partystimmung gesorgt hatten.

Am Sonnabend findet dann die Sommersaisonabschlussparty statt. Für diese hat David Wickborn auch Unterstützung von den Abiturienten des Friderico-Francisceum Gymnasiums Bad Doberan erhalten, erzählt er. „Sie unterstützen uns in der Vor- und Nachbereitung, machen Werbung.“ Im Gegenzug gibt es eine Sharks-Spende für den Abiball.

Der Eintritt kostet an beiden Abenden 15 Euro. Das Sharks-Shuttle bringt und fährt die Gäste zum Veranstaltungsort. Es ist unter der Nummer 0172/6210064 erreichbar. Ein großer Parkplatz findet sich neben dem Veranstaltungsbereich.

Auflage: 90 Gäste im Sharks Club zugelassen

Wann sich die Türen des Sharks-Clubs für öffentliche Veranstaltungen wieder öffnen, steht noch nicht fest. David Wickborn hofft auf Mitte/ Ende Oktober. Nach derzeitigen Auflagen des Gesundheitsamtes des Landkreises Rostock, die eine „sichere Veranstaltung“ ermöglichen sollen, sind 90 Gäste zugelassen. „Der Veranstalter muss insbesondere sicherstellen, dass sich die Gäste einzeln voranmelden, die Zutrittsbedingungen am Einlass wirksam kontrolliert und die Kontaktdatenerfassung sichergestellt wird“, informierte der Landkreis Rostock.

David Wickborn wartet auf die Genehmigung für einen Terrassenbetrieb als fester Bestandteil der Veranstaltungen. Vor dem Sharks sollen dann Bar und Grill aufgebaut werden. „Dann lohnt sich die Öffnung auch wieder.“

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Einen Weg, dass wieder mehr und größere Veranstaltung möglich sind, sieht David Wickborn in den Impfungen. Das Impfen müsse der Jugend schmackhaft gemacht werden, sagt David Wickborn. Er habe auch schon überlegt, einen Impftag im Sharks zu machen.

Die Open-Air-Partys müssen nicht genehmigt werden. Die derzeitigen Corona-Regeln sehen vor, dass diese Veranstaltungen angezeigt werden. Wer teilnimmt, muss sich über die Luca-App oder handschriftlich registrieren. Letzteres werde nach den Erfahrungen der vergangenen Party kontrolliert, kündigt Wickborn an.

Von Anja Levien