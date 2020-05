Nach Corona-Lockerungen: So laufen Sitzungen in der Region Bad Doberan jetzt ab

Bad Doberan/ Kröpelin

Abstand halten und in Kontaktlisten eintragen – das sind die neuen Regelungen für die Gemeindevertretersitzungen. Mit den Lockerungen der Corona-Regelungen ist auch das Umlaufverfahren, bei denen die Gremien-Mitglieder per Stimmzettel ihr Votum abgegeben hatten, beendet. Einige Gemeinde- und Stadtvertretungen weichen für die Sitzungen auf größere Räume aus. Ein Überblick der kommenden Sitzungen.

„Die Gäste müssen sich in eine Liste mit Namen, Vornamen, Adresse und Telefonnummer eintragen. Sie wird nach einem Monat vernichtet.“ Michael Theis, Leiter Amt Bad Doberan-Land. Quelle: Lennart Plottke

„Die Abstandsregelungen müssen eingehalten werden und es ist verordnet, dass eine Liste anzufertigen ist, in der sich die Gäste mit Name, Vorname, Adresse und Telefonnummer eintragen“, erläutert Michael Theis, Amtsleiter des Amtes Bad Doberan-Land. Falls ein Corona-Fall auftauche, sei so eine mögliche Infektionskette schnell nachvollziehbar. „Die Liste wird nach einem Monat vernichtet“, sagt Theis. Eine Maskenpflicht bestehe nicht.

Von der Feuerwehr in die Kulturscheune

Um die Abstandsregeln einhalten und die Öffentlichkeit gewährleisten zu können, muss in manchen Gemeinden auf andere Räumlichkeiten ausgewiesen werden. So wird die Gemeindevertretung in Admannshagen-Bargeshagen am Montag, 11. Mai, nicht in der Feuerwehr, sondern in der Kulturscheune zusammenkommen.

Auf der Tagesordnung steht ab 19 Uhr unter anderem die Neufassung des Doppelhaushaltes 2020/2021. Nach dem Beschluss im Dezember muss der Etat wegen eines verwaltungsinternen Fehlers neu gefasst werden. Zudem sollen die Gemeindevertreter ihre Zustimmung für eine Sondernutzungs- und Sondernutzungsgebührensatzung der Gemeinde geben. Demnach kann für die Nutzung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen eine Gebühr für die Sondernutzung erhoben werden. Diese bedarf der Erlaubnis des Straßenbaulastträgers.

Die Gemeindevertretung von Reddelich trifft sich bereits an diesem Mittwoch, 6. Mai, nach wie vor im Gemeindehaus, Alte Dorfstraße. Hier soll ab 19 Uhr der Auftrag für die Erneuerung und die Erweiterung des Spielplatzes Konzertgarten Reddelich vergeben werden. Zudem geht es um die Reparatur der Straßenbeleuchtung „Am Heiriet“.

Auch die Gemeindevetretung Retschow kann am bisherigen Tagungsort im Gemeindezentrum, Am Burgwall, zusammenkommen. Am Donnerstag, 7. Mai, geht es ab 19.30 Uhr unter anderem über den Nachtragshaushaltsplan für dieses Jahr, die Aufstellung eines Bebauungsplanes für eine Fotovoltaik-Anlage sowie die Auftragsvergaben für den Umbau und Ersatzneubau der Kita „Feldmäuse“.

Beratung über Hochwasserschutz

Die Stadtvertreter von Kröpelin wechseln für ihre Sitzung am Donnerstag, 7. Mai, den Ort. Getagt wird ab 18.30 Uhr in der Aula der Grundschule „Am Mühlenberg“. „Im Ratssaal wäre das Einhalten der Abstandsregeln nicht möglich“, begründet Bürgermeister Thomas Gutteck. Auch für die Bürger würden Plätze hergerichtet, um die Öffentlichkeit sicherzustellen.

Die Stadtvertreter beraten ab 18.30 Uhr über zwei Hochwasserschutzmaßnahmen für die Stadt sowie die Erarbeitung eines Bodengutachtens im Bereich der Kleingartenanlage Poggendiek. Das Gutachten soll den Bereich hinter dem großen Parkplatz, einschließlich der vorhandenen Garagenbebauung, untersuchen und Rückschlüsse auf eine mögliche bauliche Nutzung der Fläche zulassen. Hintergrund dafür ist die Erarbeitung eines Flächennutzungsplanes für die Stadt.

Auch im Bereich des Amtes Neubukow-Salzhaff wurden andere Räume für die Sitzungen gesucht. So tagt die Gemeindevertretung in Alt Bukow am 19. Mai um 19 Uhr in der Mehrzweckhalle. Die Stadtvertreter von Rerik kommen am 20. Mai um 18.30 Uhr in der Kösterschün zusammen. Das teilt Amtsleiterin Anke Nausch mit. Der Amtsausschuss werde voraussichtlich am 26. Mai im Gemeindehaus in Krempin statt im Amt in Neubukow tagen.

Von Anja Levien