Eine kleine Bühne unter freiem Himmel, gut 100 Stühle auf der Wiese, eine Band und jede Menge glückliche Kulturliebhaber: Seit der vergangenen Woche spielt am Doberaner Kornhaus endlich wieder die Musik. „Beim Konzert der Band , Tone Fish‘ war der Lebenshunger im Publikum deutlich spürbar“, bringt es Kornhaus-Leiter Ronald Richardt auf den Punkt. „Und der Probelauf lief überraschend gut – im Vorfeld war ich schon ein bisschen besorgt, ob sich unsere Gäste auch alle an die bestehenden Regeln halten.“

Dabei hatte Richardt vorgesorgt: „Wir haben eine Kassenstation eingerichtet, alle Besucher bekommen ein A 4-Blatt mit den aktuellen Bestimmungen, im nächsten Schritt werden die notwendigen persönlichen Daten erfasst, es gibt eine Platzeinweisung und die Stühle dürfen innerhalb des 1,50-Meter-Abstandes nicht verrückt werden.“

Insgesamt sieben ehrenamtliche Helfer waren am ersten Konzertabend nach der Corona-Pause im Einsatz. „Das war die deutlich aufwendigste Veranstaltung, die ich je in Bad Doberan verantwortet habe“, macht Richardt deutlich. „Allen aktuellen Anforderungen, Musikern und Gästen gerecht zu werden – das war schon ein Kraftakt.“ Dennoch: „Das Konzert war ein wichtiges Lebenszeichen der Kultur“, ist der Kornhaus-Chef überzeugt. „Aktuell gibt es ja gerade im ländlichen Raum noch sehr wenige Veranstalter, die wieder am Start sind.“

Besucher müssen sich an Hygienebestimmungen halten

Der Spagat zwischen sicherer und schöner Veranstaltung sei gelungen, sagt Ronald Richardt und stellt klar: „Vieles hängt auch von den Besuchern ab.“ Gebe es hier weiterhin keine Probleme, sollen über das aktuelle Sommerprogramm hinaus noch kurzfristig weitere Konzerte dazukommen. Die nächsten Termine: Am 14. Juli spielen „The Aberlour’s“ Celtic-Rock, zehn Tage später treten am Kornhaus Andreas Pasternack und die „Swinging Seagulls“ auf, am 8. August erwarten die Besucher Liedermacher „ Bastian Brandt & Verstärker“. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.

Beim Konzert der Band ,Tone Fish‘ war der Lebenshunger im Publikum deutlich spürbar.“ Ronald Richardt, Leiter Kornhaus Quelle: Sabine Hügelland

Das Besondere: „Unsere Konzerte können derzeit aus wirtschaftlichen Gründen nur unter Open-Air-Bedingungen stattfinden“, erklärt Richardt. „Der Kornhaus-Saal ist mit Blick auf die Hygiene- und Abstandsbestimmungen einfach zu klein.“ Deshalb weiche man jetzt auf die Wiese hinter der Kulturstätte aus: „Es gibt eine provisorisch überdachte Bühne, bis zu 150 Stühle können hier aufgestellt werden – nur regnen darf es nicht, sonst versacken die Stühle schnell im aufgeweichten Boden.“

Fokus liegt vor allem auf regionalen Künstlern

Mit Blick auf die Auswahl der Künstler habe sich das Veranstaltungsprogramm im Vergleich zu den ursprünglichen Plänen komplett gedreht, erklärt Ronald Richardt: „Ende 2019 waren wir noch sehr international aufgestellt – aktuell setzen wir fast ausschließlich auf regionale Leute.“ Nach seiner Auffassung seien die Auftritte im Kornhaus eine sehr gute Form der Musikerförderung, so Richardt: „Dabei geht es nicht nur ums Geld, sondern auch um die Aufführungspraxis vor Publikum – es ist eben wichtig, einfach mal wieder live zu spielen.“

Kulturstätte auf dem Klostergelände: das Kornhaus in Bad Doberan. Quelle: Lennart Plottke

Die momentane Dynamik werde alle Beteiligten in den kommenden Wochen und Monaten weiter begleiten, ist Richardt überzeugt: „Es gibt hier gerade eine große Solidarität zwischen Künstlern und Veranstaltern sowie auch zwischen Agenturen und Veranstaltern – die Branche hält zusammen.“ Viele Termine würden ohne große Diskussionen ins kommende Jahr verschoben: „Ich plane jetzt schon bis Ende 2021.“

Kornhaus-Café profitiert von guter Lage

Dass das Kornhaus bislang einigermaßen unbeschadet aus der Corona-Krise gekommen ist, habe auch mit der Landesregierung in Schwerin zu tun, sagt Ronald Richardt: „Es gab hier gleich die Zusage, dass keine Fördermittel gekürzt werden – wir arbeiten ja ohnehin immer nur knapp kostendeckend.“ Andererseits habe etwa das Kornhaus-Café schon zu kämpfen gehabt: „Jetzt läuft es hier aber wieder besser. Wir haben den Vorteil der guten Lage, es gibt einen großen Außenbereich und gute Produkte – im Moment wollen die Leute, wenn es geht, natürlich lieber draußen sitzen.“

Neben Konzerten und Veranstaltungen möchte auch die Jugendkunstschule im Kornhaus am 20. August wieder kreative Kurse anbieten. „Wir hoffen, dass wir hier parallel zum Schulbeginn einigermaßen normal starten können“, blickt Ronald Richardt voraus. Apropos: „Unser beliebtes Kindertheater-Programm wird es erstmal nicht geben – es ist nahezu unmöglich, hier die Abstandsregeln einzuhalten.“ Für den Kornhaus-Chef bedauerlich: „Denn der Lebenshunger ist garantiert auch bei den Jüngsten groß.“

