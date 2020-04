Kühlungsborn

„Wir sind alle froh, dass wir endlich wieder spielen können“, sagt Ingolf Rahm, Pressewart und Sponsorenbeauftragter vom Tennisclub Kühlungsborn (TCK). Der Betrieb auf der Anlage im Lindenpark hat wieder begonnen – wenn auch unter Auflagen.

Nach Angaben der Landesregierung dürfen Au­ßen­sport­an­la­gen wieder ge­nutzt wer­den, al­ler­dings nur für den In­di­vi­du­al­sport und den Sport zu zweit. Mannschaftssport und die Nutzung von Turnhallen ist weiterhin verboten. Für die Kühlungsborner Tennisspieler bedeutet das. Um den vorgeschriebenen Mindestabstand einzuhalten sind zunächst sind nur Einzelpartien gestattet.

Anzeige

„Das wird rege angenommen“, sagt Ingolf Rahm. „Seit Montag kommt hier richtig Leben auf.“ Deshalb habe der Verein die Spielzeit auf maximal eine Stunde begrenzt, damit alle, die spielen möchten, zum Zug kommen. Außerdem würden Nichtberufstätige gebeten, zwischen 9 und 16 Uhr zu spielen. „Aber die Leute wollen raus“, sagt Ingolf Rahm. „Bewegung wird wieder wichtig. Außerdem muss auch bei dem einen oder anderen der Winterspeck runter.“ Bevor sie die Schläger schwingen können, müssen die Sportler sich telefonisch anmelden. Aus Hygienegründen ist es Vorschrift, dass die Spieler außerdem Handschuhe tragen, wenn sie die Plätze pflegen.

Weitere OZ+ Artikel

Das Vereinsheim bleibt vorerst geschlossen: Gastronomie, Umkleideräume und Duschen dürfen nicht genutzt werden. „Die Toiletten sollen zum 1. Mai wieder öffnen“, sagt Ingolf Rahm, denn es handle sich dabei um öffentliche Anlagen.

Veranstaltungen wurden verschoben

Eigentlich wollten die Tennisspieler am Sonntag offiziell die Saison eröffnen. Das ist nun nicht mehr möglich. „Unsere normalen Veranstaltungen können alle nicht stattfinden“, sagt Ingolf Rahm. Das gelte sowohl für die Trainingslager als auch für die Sponsorentreffen. Die finanziellen Unterstützer müsse sich der Verein warmhalten, sagt Ingolf Rahm. Im Moment fließen die Spenden eher spärlich. „Viele kommen aus der Gastronomie, die haben auch zu kämpfen.“ Nicht nur Sponsorengelder fehlen dem TCK. „Wir leben auch von den Urlaubern, die zum Spielen herkommen“, sagt Ingolf Rahm. „Und die fehlen natürlich komplett.“ Für den Erhalt des Spielbetriebs seien jedoch vierstellige Summen erforderlich. Trotzdem sei vorerst nicht geplant, die Mitgliedsbeiträge zu erhöhen.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Am 2. Mai sollten die Punktspiele beginnen. „Wir haben sieben Mannschaften.“ Die Wettbewerbe sind zunächst auf Juni verschoben worden. „Ich vermute, dass sie gar nicht stattfinden werden“, sagt Ingolf Rahm. „Es wäre unsinnig, das ich der Hauptsaison zu machen.“ Auch der Dunlop-Cup im August steht auf der Kippe. Dazu waren in den vergangenen Jahren Spielerinnen und Spieler aus ganz Deutschland und zahlreiche Zuschauer ins Ostseebad gekommen.

Golfer spielen ohne Fahnen

Vorher anmelden müssen sich die Sportler auch auf der Golfanlage in Wittenbeck. Sie ist seit Montag ebenfalls wieder geöffnet. „Um größere Menschenansammlungen und die damit verbundene Ansteckungsgefahr zu vermeiden, bitten wir Sie, Ihre Startzeit vorab per E-Mail mitzuteilen“, heißt es auf der Internetseite. Jeder muss allein spielen, pro Anmeldung ist nur ein Spieler gestattet. Aus Hygienegründen markieren darüber hinaus derzeit keine Fahnen die Löcher: So wolle man die Ansteckungsgefahr vermindern, wenn die Spieler sie anfassen, teilen die Betreiber des Ostsee Golf Resort Wittenbeck mit.

Im Bistro können die Spieler derzeit lediglich Getränke und Bockwurst mit Brot kaufen, auf Wunsch öffnen ihnen die Mitarbeiter dort auch die Toiletten. Die Platzbetreiber weisen noch einmal darauf hin, dass sich die Besucher dort die Hände desinfizieren müssen. Wer gegen die Regeln verstößt, dem droht ein Platzverweis.

An die Einschränkungen auf ihrer Anlage müssen sich auch die Tennisspieler in Kühlungsborn erst gewöhnen. Der Verein hat sogar einen eigenen Corona-Beauftragten ernannt. Platzwart Udo Kempke kümmert sich um die Einhaltung der Regeln und Vorschriften. „Aber damit kommen wir klar“, sagt Ingolf Rahm. „Hauptsache, wir können wieder spielen.“

Mehr zum Thema

Von Cora Meyer