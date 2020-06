Kühlungborn

Die rund 120 Mitglieder des Segelclubs Kühlungsborn pflegen eigentlich ein reges Vereinsleben. Dafür sind sie bekannt. Neben Clubversammlungen und Arbeitseinsätzen auf dem Vereinsgelände in Kühlungsborn West sind sie sonst auch viel sportlich unterwegs, segeln gern bei vereinsinternen oder cluboffenen Regatten auf der Ostsee um die Wette, gemeinsames Grillen im Anschluss inklusive.

Auch der Nachwuchs ist sonst ganzjährig aktiv. In den Wintermonaten üben sich die etwa 45 Kinder und Jugendlichen zwischen sieben und 18 Jahren in Theorie und Knotenkunde oder stärken in der Sporthalle die Kondition. Ab dem Frühjahr geht es dann schon mit Opti, Jolle oder Hobie raus aufs Wasser.

Anzeige

Doch dieses Jahr ist alles anders. Die bislang einzige Veranstaltung für die Clubmitglieder war die Jahreshauptversammlung am 7. März, in der auch ein neuer neunköpfiger Clubvorstand gewählt wurde.

Weitere OZ+ Artikel

Clubleben wurde auf null runtergefahren

Doch so richtig kam die Leitung um den neuen Vorstandschef Christoph Müller nicht zum Zuge. „Eine Woche nach unserer Versammlung traten die strengen Corona-Regeln in Kraft und das gesamte Clubleben wurde nahezu auf null runtergefahren“, berichtet Christoph Müller.

Eine der nächsten größeren Aktionen wäre das Frühjahrstrainingslager der Nachwuchssegler in den Osterferien gewesen. Doch das geplante Segeltraining auf einem Binnensee fiel ebenso sprichwörtlich ins Wasser wie die schon zur Tradition gewordenen Arbeitseinsätze im Frühjahr. „Das Einzige, was an Vereinsarbeit möglich war, waren die Sitzungen des Vorstandes. Die wurden regelmäßig in Form einer Telefonkonferenz abgehalten“, berichtet Reiner Kukeit, stellvertretender Vorsitzender des Segelclubs.

Vereinsbudget ist ausgeglichen

Da fast drei Monate lang kein Nachwuchstraining stattfinden konnte, fiel es zum Glück nicht so ins Gewicht, dass der Segelclub und sein bisheriger Segel- und Surftrainer Christian Solzin inzwischen getrennte Wege gehen. Nun aber trifft sich die Jugendabteilung wieder zum Segeln und Surfen in kleinen Gruppen.

Nachwuchstraining beginnt im Bootshafen. Quelle: Rolf Barkhorn

Da ist Erfahrung gefragt. „Momentan werden die Kinder sehr gut von Vereinsmitgliedern angeleitet, die sich bereit erklärt haben, das ehrenamtlich zu übernehmen. Aber wir führen auch schon wieder Gespräche mit interessierten Bewerbern. Die hauptamtliche Trainerstelle wollen wir gern wieder besetzen“, kündigt Clubchef Müller an.

Da der Segelclub nicht wie andere Sportvereine mit Eintrittsgeldern aus Veranstaltungen planen muss, hielt sich der coronabedingte wirtschaftliche Schaden für die Kühlungsborner bislang in Grenzen. „Wir haben einen ausgeglichenen Haushalt“, sagt der 41-Jährige und ist dankbar, dass Partner und Sponsoren den Verein unterstützen.

Kleine Regatten in August und September möglich

Manchmal geschieht das auch in ganz praktischer Weise. „Am Dienstag hat die Firma Brünnich zu unserer Unterstützung eine kostenlose Baggerung an unserem Strandliegeplatz vorgenommen. Das hilft uns enorm“, freut sich Reiner Kukeit. Froh sind beide Vorstandsmitglieder auch darüber, dass mit den Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Mecklenburg-Vorpommern der Sport und das Vereinsleben allmählich wieder auf Touren kommen.

Auch wenn es dieses Mal kein offizielles Ansegeln gab, segeln inzwischen wieder Clubmitglieder auch mal spontan um die Wette, notfalls geht das auch ohne die übliche Betonnung. „Wenn die Lockerungen so weitergehen, können wir vielleicht im August unsere beliebte Promenaden-Pokal-Regatta durchführen, zu der wir dann sicher auch wieder unsere Freunde von der Contender-Klasse begrüßen könnten“, hofft Christoph Müller. Er ergänzt: „In dem Falle würden wir dann im September auch unseren Kühlungsborn-Cup austragen.“ Langfristig vorbereiten müsse man beide Events nicht unbedingt. Das ginge auch kurzfristig unproblematisch vonstatten.

WM der Drachen 2021 in Kühlungsborn ?

Das nächste größere Segel-Event wäre dann ohnehin erst für den Sommer des nächsten Jahres vorzubereiten. Denn von der Dragon-Assoziation wurde schon 2019 angefragt, ob die Weltmeisterschaft der Drachen 2021 in Kühlungsborn stattfinden könnte.

Dragon Grand Prix Germany 2016 Quelle: Ricardo Pinto

Mit der Organisation hochrangiger Grand-Prix-Wettbewerbe dieser Bootsklasse hat sich der Segelclub Kühlungsborn in vergangenen Jahren bereits als Ausrichter einen Namen gemacht. Vielleicht ist bis dahin auch die gewohnte Normalität wieder ganz zurückgekehrt.

Info: segelclub-kuehlungsborn.de

Lesen Sie auch

Von Rolf Barkhorn