Es ist ein Schritt Richtung Normalität: Im Reriker Heimatmuseum werden seit dieser Woche wieder Vorträge angeboten. Auch Stadtführungen mit Museumsleiter Thomas Köhler sind nach der Corona-Pause wieder möglich.

„Ich bin sehr froh, dass es wieder losgeht. Wir schauen, wie es sich entwickelt“, sagt Museumsleiter Thomas Köhler. „Maximal 20 Personen können an den jeweiligen Touren teilnehmen. Bei den Vorträgen drinnen sind es 15.“ Montags zeigt er Touristen ab 10 Uhr die Reriker Kirche, die aus dem 14. Jahrhundert stammt. Dienstags stehen ab 17 Uhr Stadtführungen auf dem Programm. „Des Weiteren gibt es mittwochs um 19.30 Uhr Vorträge in der Kösterschün gleich neben dem Museum.“ Und donnerstags führt Thomas Köhler Besucher nun wieder zu den Großsteingräbern – eine sehr beliebte Tour bei Jung und Alt.

Museumsbesucher haben Verständnis für Einschränkungen

Das Heimatmuseum wird ebenfalls gut besucht – trotz Corona-Maßnahmen. „Die Gäste akzeptieren, dass sie Mundschutz tragen müssen und reagieren mit Verständnis“, sagt Köhler. „Im Juni kamen fast 700 Besucher ins Museum. Das ist mehr als im vergangenen Jahr“, freut sich der Leiter des Hauses. Er steht den Touristen gern Rede und Antwort – auch wenn die Fragen nichts mit dem Museum zu tun haben.

Ein Gast wollte beispielsweise wissen, wo es viel Bernstein zu finden gibt. „Die meisten Leute, die mit der Nase Furchen in den Sand ziehen, suchen nach Bernstein“, sagt Köhler. „Oft finden sie aber nur Feuerstein oder Seeglas.“ Nach schweren Stürmen findet sich auch Rerik Bernstein am Strand. Mehr Glück hat man aber eher auf dem Darß, weiß Köhler, der dem Gast im selben Atemzug vom Bernsteinmuseum in Ribnitz-Damgarten erzählte. Es gibt kaum etwas, auf das Thomas Köhler keine Antwort weiß.

Köhler : Rerik niemals als Dorf bezeichnen

Für die erste Stadtführung nach der Corona-Pause versammelten sich vor dem Museum zwei Paare und ein einzelner Herr. Punkt 17 Uhr machte sich die kleine Gruppe auf den Weg. Der langsam einsetzende Nieselregen hielt die Gäste nicht davon ab. Gut gelaunt führte der Museumsleiter die Truppe durch seine Heimatstadt, die einst aus einem Dorf entstanden ist. „Jedoch sagen Sie niemals gegenüber einem Einheimischen Ort oder Dorf“, warnt Köhler. „Das könnte sie verärgern. Allerhöchstens Kleinstadt.“

Das Reriker Heimatmuseum wird nach der Corona-Pause gut besucht. Von dort starten Führungen durch das Ostseebad. Quelle: Sabine Hügelland

Renate Nitzschke muss schmunzeln: „Herrlich, er besitzt einen guten Humor.“ Die fünf Urlauber hatten sich alle schon lange auf ihren Aufenthalt im Ostseebad gefreut. „Wir waren erstmals vor einigen Jahrzehnten hier. Rerik hat sich mächtig und sehr positiv verändert“, resümiert Renate Nitzschke.

Thomas Köhler läuft derweil mit ihnen vom Museum zum Rathaus und beginnt, über Stadtgeschichte zu erzählen. Weiter geht es ans Salzhaff. „ Rerik besitzt eine besondere Lage zwischen zwei Gewässern. Es ist das westlichste Haff und von daher am salzigsten. Deshalb wird es als Salzhaff bezeichnet“, erklärt Köhler. Die Teilnehmer lauschen, der Regen nimmt zu, aber davon lässt sich niemand stören. „So ist eben der Norden“, sind sich die Besucher einig.

Anwohner kümmerten sich um Küstenwald

„Wie viele Einwohner hat Rerik“, fragt einer. 2300 – kommt die Antwort vom Museumsleiter. Die Tour geht weiter, am Hafen entlang und zum Maskottchen „Erik von Rerik“. In der Haffstraße ist Halt vor einem Predigerwitwenhaus. Dann geht es weiter Richtung Küstenwald. „Dass wir einen haben, verdanken wir den ersten Badegästen, die sich ein schattiges Plätzchen wünschten“, erzählt Köhler. „Die Anwohner der Strandstraße wurden dazu aufgefordert, sich um ein bestimmtes Waldstück zu kümmern.“ Deshalb nennen es die Alteingesessenen nur „die Anlagen“. Da sich durch Vögel auch Obstbäume und Sanddorn ausbreiteten, nutzten die Einwohner den Wald auch zur Ernte.

„Wir werden immer wieder gefragt, ob wir jeden Tag Wind hätten“, so Köhler. „Nein“, antwortet er dann, „manchmal haben wir auch Sturm. Bis Stärke 5 ist es für Einheimische fast windstill. 5 bis 10 ist bewegte See, also Wind. Wenn der Strand komplett überspült ist, ab Stärke 10, haben wir Sturm.“ Auch wenn nicht alle Teilnehmer bis zum Ende aushielten – der Regen war einfach zu stark – fiel das Resümee positiv aus: „Das war eine interessante Führung“, fand Annette Held aus Nordrhein Westfalen.

