Nach Corona-Zwangspause: So begrüßen die Kühlungsborner ihre Gäste zurück

Hoteliers und Gastronomen in Kühlungsborn dürfen ab dem kommenden Montag, dem 25. Mai, wieder Gäste aus ganz Deutschland begrüßen. Damit sie sich dann einheitlich präsentieren können, hat die Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH (TFK) Drucksachen anfertigen lassen. Jeder Gastronom sei in der kommenden Zeit nicht nur Gastgeber aus Leidenschaft, sondern auch Werbebotschafter für das Ostseebad, heißt es in einer Mitteilung der TFK.

Unter dem Motto „Aktion Herz“ sind Postkarten , Poster und Buttons entstanden, die sich die Gastgeber und deren Mitarbeiter kostenlos abholen können. Im Lager der Villa Laetitia liegen insgesamt 10000 Postkarten, in Päckchen zu jeweils 50 Stück. Außerdem wurden etwa 5 Zentimeter breite Anstecker gestaltet, von denen insgesamt 1000 vorhanden sind. Dasselbe Motiv soll es auch zum Aufkleben geben. Erhältlich sind darüber hinaus Plakate in den Größen A3 und A4, wahlweise auch mit Hygiene-Piktogrammen.

Ausgabe in der Villa Laetitia

Das Design erinnert an die Banner, die die TFK unter anderem in Wittenbeck anbringen ließ. Auf den Werbeartikeln steht: „Wir sagen danke für:“ In Form eines Herzens werden dann unter anderem „Geduld“, „Treue“ und „Einkaufshelfer“ aufgelistet. Sie beziehen sich sowohl auf Touristen, als auch auf Einheimische.

Die Ausgabe der Poster, Postkarten und Buttons erfolgt am Mittwoch, dem 20. Mai, von 9 bis 16 Uhr in der Tourismusinformation in der Ostseeallee 19. Der genaue Weg wird ausgeschildert sein. Das Angebot gilt nur, solange der Vorrat reicht.

Von Cora Meyer