Kühlungsborn

Gut zwei Wochen nach dem Einbruch in das Parkhaus in Kühlungsborn ist der Betrieb dort noch immer beeinträchtigt. Die Schrankenanlage ist außer Betrieb, die Parkgebühr kassiert ein Angestellter. „Wir arbeiten mit Hochdruck an der Inbetriebnahme“, sagt Ronald Grohmann, Geschäftsführer des städtischen Wohnungsbauunternehmens Noveg, das das Parkhaus betreibt. Vorgesehen sei, dass am Wochenende wieder alles normal funktioniert.

In der Nacht zum 6. September waren Unbekannte in das Büro des Parkhauses „Seebrücke“ eingebrochen. Nach Angaben von Polizeisprecherin Kristin Hartfil wurden dabei Computer und Schlüssel für Parkautomaten entwendet worden. Mit den Schlüsseln öffneten die Täter einige Automaten und entwendeten einen Geldbetrag von 9000 Euro. Der Sachschaden wird mit 35 000 Euro angegeben.

„Der Schaden durch die Bargeldentwendung war eher gering“, sagt Ronald Grohmann, „der durch den Vandalismus ist viel größer.“

Spezialfirma wurde beauftragt

Die Täter hätten die EDV-gestützte Steuerung der Anlage zerstört. Teile seien mitgenommen worden und mussten von der Noveg neu beschafft werden. Zudem habe man eine Spezialfirma mit der Reparatur beauftragen müssen. Bis die Automaten wieder in betrieb sind, ist eine Zahlung mit EC-Karte nicht möglich.

Von Cora Meyer