Nach Gasaustritt: Jetzt erzählen die Retter vom Joho-Park in Bargeshagen

Bargeshagen

Gasgeruch, Evakuierung, Großeinsatz der Feuerwehr: An den „Hardcore-Testlauf“ für den Joho-Park in Bargeshagen kann sich Betriebsleiter Jens Lehmann auch zwei Wochen später noch gut erinnern. „Wir mussten uns um rund 200 Leute kümmern und alle in Sicherheit bringen“, sagt der 45-Jährige und macht deutlich.: „Unser Notfallplan hat super funktioniert.“

Am späten Nachmittag hätten einige Gäste das Personal auf Gasgeruch in der Pandino-Spielwelt aufmerksam gemacht, sagt Philipp Verchow, der in der Küche beschäftigt ist und die Rettungsaktion gemeinsam mit einigen weiteren Mitarbeitern umgehend in die Hand genommen hat. „Zum Glück war die Ursache schnell gefunden: Obwohl an der Heizungsanlage die Brennerflamme ausgegangen war, hat das Magnetsperrventil nicht funktioniert und die Sicherheitssperre nicht ausgelöst – das Gas ist einfach weitergeströmt. Um ein Gasleck hat es sich aber nicht gehandelt.“

Lüftungsanlage hat Geruch im Haus verteilt

Das Problem: Weil sich der Heizungsraum direkt hinter der Lüftungsanlage befindet, wurde der Geruch relativ schnell ins ganze Haus getragen. „Eine Gefahr für Leib und Leben bestand zu keinem Zeitpunkt – ich bin da als Vater genauso sensibilisiert wie alle Eltern“, stellt Jens Lehmann klar. „Für gesundheitliche Beeinträchtigungen hätte das Gas schon acht Stunden permanent in diese riesige Halle strömen müssen.“

Hat es aber nicht – weil viele Rädchen gut ineinandergegriffen haben. „Wir haben den Gasschieber gesperrt, alle Türen geöffnet – und nach einer Ansage über die zentrale Lautsprecheranlage, die alle Bereiche des Joho-Parks abdeckt, sind die Kollegen sofort ausgeschwärmt und haben sich um die Evakuierung gekümmert“, sagt Philipp Verchow. „In der Spielwelt haben sich zu diesem Zeitpunkt etwa 80 Menschen aufgehalten, im Fitnessstudio 50 bis 60, und die Rostock Seawolves hatten mit rund 50 Leuten gerade eine Trainingseinheit – das war schon knackig.“

Dabei hätten sich zum Teil skurrile Szenen abgespielt. „Nicht jedem Gast war klar, dass es sich nicht um eine Übung handelt“, betont Betriebsleiter Jens Lehmann. „Einige hatten keine große Eile, wollten sich noch in Ruhe ihre Schuhe zubinden und die Jacken anziehen.“ In solchen Fällen auch selbstverständlich: der umgehende Anruf bei der Feuerwehr. „Dumm nur, dass genau an diesem Tag die Nummer 112 ausgefallen war“, erklärt Lehmann und zuckt mit den Schultern. „Das hat gerade auch noch gepasst – nach ein paar Versuchen hat es dann aber geklappt.“

Feuerwehr: Mitarbeiter haben sehr gut reagiert

Als die Freiwillige Feuerwehr Admannshagen-Bargeshagen am Joho-Park eintraf, seien bereits alle Personen aus dem Gebäude und an der frischen Luft gewesen, lobt Wehrführer und Einsatzleiter Torsten Reske: „Die Mitarbeiter haben sehr gut gearbeitet und reagiert – das hätte auch schiefgehen können.“

Die Feuerwehr sperrte die Umgebung weiträumig ab, stellte eine Löschbereitschaft sicher und kümmerte sich um die evakuierten Personen. Nach entsprechenden Messungen konnte das Gebäude nach rund anderthalb Stunden wieder freigegeben werden. „Da mussten wir erst mal eine Menge aufräumen“, sagt Jens Lehmann. „Viele Sachen wurden in der Eile liegen gelassen – aber jeder hat seine Geburtstagtorte, Geschenke oder auch Autoschlüssel wiederbekommen.“ Auch mit Blick auf die entgangenen Freizeit- und Sportbeschäftigungen im Joho-Park habe man gemeinsam mit den Besuchern kulante Lösungen gefunden: „Wir sind nicht weggelaufen und haben uns gekümmert – in einem Fall haben wir sogar eine Mutter mit ihrem Kind nach Hause gefahren.“

Obwohl die Ursache für den Gasgeruch schnell gefunden war: „Auch eine Fachfirma, die die Anlage umgehend überprüft hat, konnte sich den Ausfall des Sperrventils nicht erklären“, stellt Betriebsleiter Lehmann klar. „Es gab natürlich mehrere Testläufe – da war alles gut.“ Immerhin: „Wir wissen jetzt, dass wir für den Ernstfall gewappnet sind – für unsere Besucher und auch die Mitarbeiter ist das sicher die beste Nachricht.“

Von Lennart Plottke