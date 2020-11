Malpendorf

„Seuchenobjekt, Betreten verboten“ steht auf einem roten Schild am Eingangstor von André Blecks Betrieb. Zwei Wochen ist es her, dass die Vogelgrippe bei den Legehennen und Enten festgestellt und in dessen Folge 3900 Tiere getötet wurden. In den vergangenen Tagen hat der Landwirt viele Hilfsangebote erhalten. Die gute Nachricht: Kunden können wieder Eier am Automaten kaufen, wer eine Ente zu Weihnachten bestellt hat, bekommt sie auch, informiert der 57-Jährige. Bis auf dem Hof wieder eigene Hennen Eier legen – das wird noch Wochen dauern.

Seit der Wende gibt es den Bleck’schen Hof bei Neubukow. „Meine Eltern haben hier angefangen. Ich kümmere mich um die Eier, die Rinderhaltung und Landwirtschaft, meine Schwester und mein Schwager um das Geflügel“, erläutert André Bleck. Auch wenn der Betrieb mehrere Standbeine habe, „über den Winter ist das Geflügel unser einziges Standbein“, sagt er. Und der Eierverkauf. Mit dem Ausbruch der Geflügelpest auf dem Hof blieben auch die Einnahmen aus. 35 000 Euro Verlust habe er bisher gemacht, sagt André Bleck.

Geflügelpest Die Geflügelpest ist eine hoch ansteckende und verlustreiche, anzeigenpflichtige Tierseuche bei Wirtschaftsgeflügel und zahlreichen Wildvögeln, informiert der Landkreis Rostock. Das Virus wird durch direkten Tierkontakt, von Geflügel stammenden Teilen, Rohprodukten und Ausscheidungen, über die Luft sowie durch kontaminierte Personen und Gegenstände wie Transportfahrzeuge und -behälter, Eierkartons oder andere Verpackungsmaterialien verbreitet.

Bestellungen von Weihnachtsgeflügel werden erfüllt

Zumindest im Eierautomaten direkt an der Straße gibt es jetzt wieder welche zu kaufen. „Für die Übergangszeit haben wir gestempelte Eier“, sagt der 57-Jährige. „Die holen wir von Berufskollegen ran, wo wir wissen, das ist gute Qualität.“ Er wolle, dass die Kunden weiterhin ihre Eier bei ihm kaufen können, daher habe er sich gekümmert. Und: „Die Bestellungen für Weihnachtsgeflügel werden erfüllt, da haben wir uns auch gekümmert.“

Seit dem Ausbruch sind der Stall und der Hof desinfiziert worden. Das müsse eine gewisse Zeit ruhen. Dann werden die Ställe gereinigt und desinfiziert und wiederum sieben Tage nicht betreten. „Dann wird noch mal gewaschen und desinfiziert und ein Begutachter vom Veterinäramt kommt und nimmt Proben“, erläutert der Landwirt das weitere Vorgehen. „Wenn es dann keinen Nachweis gibt, kann es wieder losgehen.“

Darum hat sich André Bleck bereits gekümmert. „Es ist schwierig, Hühner zu bekommen. Die musst du 16 bis 18 Wochen vorher bestellen, damit sie in der 18. Woche eingestallt werden. Aber ich habe einen Anruf bekommen, dass wir, so schnell es geht, Jungtiere bekommen“, sagt er erfreut. Sowieso sei Hilfe von allen Seiten angeboten worden.

„Ich hätte nie gedacht, das es so rasant geht“

Es sei auch nicht so einfach gewesen, Branntkalk zu bekommen. „Der muss auf die Mistanlage aufgesetzt werden, damit diese sich erhitzt und die Erreger absterben.“ Diese befindet sich draußen am Stall. „Branntkalk ist schwer zu bekommen, das haben wir jetzt organisiert.“

Er selbst habe nie geglaubt, dass die Geflügelpest so schlimme Auswirkungen habe. „Ich hätte nie gedacht, dass es so rasant geht“, erzählt er in Bezug auf die Erkrankung und das Sterben der Tiere. Während am Tag zuvor noch alle Tiere gesund waren, waren über Nacht die ersten gestorben. Der Landkreis Rostock informierte am 15. November über die Infizierung der Tiere mit dem Geflügelpestvirus H5N8.

Wie das Virus in den Stall mit den 3000 Legehennen gekommen ist, wisse er bis heute nicht. In diesem würde sich in der Regel nur seine Frau aufhalten, um die Eier einzusammeln. „Es reicht schon, wenn was auf dem Putzlappen ist“, oder einem ein Spatz auf die Jacke gekackt habe. Die 150 Hühner, die draußen auf dem Hof gehalten wurden, seien negativ getestet worden.

Zwei Betriebe im Landkreis Rostock betroffen

Der Hof Bleck ist nicht der einzige, in dem die Vogelgrippe ausgebrochen war. In mehreren Ställen und Betrieben bei Gnoien wurden insgesamt 76 000 Legehennen gekeult. Der Landkreis Rostock hat Sperrbezirke und Beobachtungsgebiete rund um Malpendorf und Gnoien eingerichtet. In diesen gilt die Stallpflicht, bis der Landkreis Rostock diese widerruft. Rechtsgrundlage ist die Allgemeinverfügung des Landkreises Rostock, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Tierseuchenrechtliche Anordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest.

Zwischen Körchow und Jörnstorf steht das Hinweisschild "Geflügelpest Sperrbezirk". Am 15. November 2020 war der Ausbruch in einem Legehennenstall in Malpendorf bekannt geworden. Quelle: Anja Levien

Sämtliche Geflügelhaltungen sind dem Veterinäramt des Landkreises Rostock unverzüglich anzuzeigen und bei der Tierseuchenkasse Mecklenburg-Vorpommern anzumelden, teilt der Landkreis Rostock mit.

Von Anja Levien