Diese Fernsehbilder haben Denise Ziehm bewegt. Am letzten Spieltag der 3. Bundesliga wird der 15-jährige Tristan, der wegen eines Gendefekts geistig behindert ist, in seinem Krankenbett ins Ostseestadion geschoben. Seine Pfleger haben sein Spezialbett zur Hansa-Kogge umgebaut. Der junge Mann kann so zumindest einige Zeit dem Spiel seines Lieblingsvereins folgen. „Mir ist das so ans Herz gegangen, dass ich mich spontan entschlossen habe, Tristan zu unterstützen, dazu ein Buch zu gestalten und das im Internet zu versteigern“, sagt die Doberanerin.

„Was lag näher, als das Buch per Buchfaltkunst mit dem Schriftzug Ostseestadion und dem Hansa-Logo zu versehen“, erläutert die leidenschaftliche Anhängerin des Zweitliga-Aufsteigers. Sie zögert nicht lange, sucht ein passendes Buch heraus, legte ihre Handwerksutensilien parat und bittet ihre Kinder Rick (10) und Lina (6) sowie Lebensgefährten Stefan (32) darum, sie für einige Stunden nicht zu stören. Dann verschwindet sie in ihrem kleinen Arbeitszimmer und macht sich ans Werk.

Knifflige Arbeit

„Jetzt gehen mir die einzelnen Arbeitsschritte schon flott von der Hand. Vor allem habe ich inzwischen die nötige innere Ruhe, um diese im wahrsten Sinne des Wortes knifflige Arbeit zu bewältigen“, betont die 31-Jährige lächelnd. Dass sie durch ihre künstlerische Tätigkeit auch „so richtig entspannt und mal wirklich runter kommt“, ahnt sie noch nicht, als sie sich vor gut einem Jahr erstmals daran macht, den sogenannten Vorderschnitt eines Buches als Relief zu modellieren.

Corona und eigene Arbeitsunfähigkeit geben der jungen Frau plötzlich ungeahnt viel Zeit dazu: „So kam ich auf die Idee, mit Lineal, Prägestift, Schere und Pinzette alte Bücher in kleine Kunstwerke zu verwandeln“, erzählt Denise Ziehm. Doch erstmals Berührung mit diesem künstlerischen Handwerk hat sie schon einige Zeit vorher. Damals ist sie auf der Suche nach einem passenden Geschenk für ihren Lebensgefährten, stößt dabei auf ein „ganz toll verziertes Buch“ - und kommt damit ganz groß raus. „Das könnte so etwas wie eine Initialzündung gewesen sein“, vermutet sie heute.

Die Arbeit am Buch ist knifflig. Denise Ziehm braucht dafür Ruhe und Geduld. Quelle: Werner Geske

Mit Begeisterung, Lust und Liebe will die künstlerisch Unerfahrene ähnlich Schönes schaffen. Gute Voraussetzungen, doch allein nicht genug, um sofort Erfolg zu haben: „Meine ersten Versuche fielen nicht sonderlich gut aus“, gibt Denise Ziehm zu. Doch sie verliert nicht den Mut, sondern erprobt sich immer wieder. Aus einer Kühlungsborner Buchhandlung bezieht sie günstig Mängelexemplare und Ladenhüter: „Hauptsache Hardcover, mindestens 400 Seiten und entsprechende Papierstärke!“ Die Anregungen, Ideen und Vorlagen bezieht sie aus dem Netz, zunehmend entwickelt sie auch selbst Vorstellungen.

Arbeit am Buch hilft, Trauer zu verarbeiten

Anfangs ist es allerdings nicht allein die Freude am Gestalten, mit der sie alten, ausrangierten Folianten ein neues Leben einhaucht: „Für den Beginn dieser Leidenschaft gibt es leider auch traurige Gründe. Ich habe bereits beide Eltern verloren, auch weitere Verwandte und Freunde sind unlängst, oft viel zu früh, gegangen. Das war alles schwer für mich. Um all das zu verkraften, habe ich mich in die Arbeit gestürzt und gemerkt, dass mir das hilft.“ So verwundert es nicht, dass sie eines ihrer ersten Bücher mit dem Porträt ihrer Mutter versieht. Eine Arbeit, die einen Ehrenplatz in ihrem Arbeitszimmer einnimmt und die sie nicht hergibt.

Dutzende Bücher, die unter ihren geschickten Händen ein neues Gesicht erhalten haben, sind bis heute gefolgt. Zwischen zwei und fünf Tagen benötigt die Geschickte, bis ein Exemplar fertig ist. Das ist eine kurze Zeit, wenn man bedenkt, dass in den von ihr gestalteten Büchern bis zu 500 Seiten einzeln individuell geschnitten und gefaltet werden müssen, bevor ein Relief entsteht, das anschließend häufig auch noch farblich gestaltet wird. „Bislang habe ich die Seiten entweder farblos gehalten oder sie schwarz eingefärbt. Bei dem Buch, das ich zugunsten von Tristan gemacht habe, ist das Hansa-Logo farbig. Ich denke, dass ich künftig noch mehr mit Farbe arbeiten werde, auch weil ich zunehmend darum gebeten werde“, sagt Denise Ziehm.

Wohl besonders von Hansa-Fans, denn ein neues Exemplar mit dem Club-Logo ist schon unter der Schere. Von ihren künstlerischen Fähigkeiten werden sich eventuell noch mehr Menschen überzeugen können: „Ich habe im Kunsthof Bad Doberan angefragt, ob ich dort Arbeiten zeigen kann. Ich hoffe, dass es klappt.“

Inzwischen hat Denise Ziehms Erstlingswerk mit der blau-weiß-roten Kogge eine begeisterte Abnehmerin gefunden. „Eine Frau hat 196 Euro gezahlt. Das Geld überweise ich auf das Konto des Rotary-Clubs in Warnemünde, der Tristan hilft“, erklärt die Laienkünstlerin und ist glücklich über den Erfolg ihrer Aktion im Internet.

