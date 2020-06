Nach Havarie: Brückenneubau in Satow geht weiter

Satow

Seit August 2019 fehlt ein Stück der Landesstraße 10 in Satow. Die Brücke über den Mühlenbach ist verschwunden. In der Baugrube wächst mittlerweile Grünes, denn seit Ende 2019 ruhen die Bauarbeiten für den Neubau. Wie Ralf Sendrowski, Leiter des Straßenbauamtes Stralsund, mitteilt, sollen diese ab 6. Juli weitergehen. Voraussichtlich im Dezember könnte die Landesstraße wieder über die Brücke befahrbar sein. Derzeit wird der Verkehr über eine Behelfsfahrbahn an der Baustelle umgeleitet.

Blick auf die Baugrube in Satow. Die Brücke über den Mühlenbach war im Sommer 2019 abgerissen worden. Quelle: Anja Levien

„Leider kam es aufgrund nicht vorherzusehender Ereignisse zu beträchtlichen Verzögerungen im Bauablauf“, sagt Ralf Sendrowski. Eigentlich sollte der Neubau in diesem Sommer fertig sein.

Zu Beginn verlief auch alles nach Plan: Alle notwendigen Versorgungsleitungen aus dem Baufeldbereich waren umverlegt worden. Die Behelfsumfahrung wurde gebaut, ebenso eine Umleitung für Fußgänger und Radfahrer. „Danach erfolgten die Arbeiten am Rückbau des Straßendammes sowie des alten Brückenbauwerks. Als diese Arbeiten Mitte August 2019 abgeschlossen waren, sollten die Gründungsarbeiten am neuen Bauwerk beginnen“, erinnert sich der Leiter des Straßenbauamtes.

Altes Bohrloch sorgt für Neuplanung

Bei der Aushebung der Baugrube wurde dann eine „stark wasserführende Stelle“ im Boden aufgefunden. „Die im Vorfeld der Bauausführung durchgeführte Baugrunderkundung bescheinigte in diesem Baufeld eine ausreichend dicke wasserundurchlässige Bodenschicht. Das dazugehörige Baugrundgutachten bestätigte die gewählte Gründungsart des Bauwerks.“

Zweiter Brückenneubau in Gemeinde Satow Der Neubau der Brücke ist notwendig, weil das Ziegelgewölbe des Bauwerkes aus dem Jahr 1920 ersetzt werden muss. Dabei wird auch der Durchfluss für den Mühlenbach erweitert. Es ist der zweite Brückenbau in der Gemeinde Satow innerhalb von vier Jahren. Zuletzt war die Brücke über die Tessenitz bei Heiligenhagen unter Vollsperrung erneuert worden. Dies war notwendig, weil das Gewölbe aus dem Jahr 1920 dem wachsenden Verkehrsaufkommen nicht mehr standhielt. 2016 wurde die Brücke abgerissen. Gemeinde und Straßenbauamt entschieden sich gegen eine erneute Vollsperrung für den Ort beim Brückeneubau über den Mühlenbach. Die Behelfsumfahrt wurde gebaut.

Dennoch drang plötzlich beständig Wasser in die Baugrube ein. „Bei der aufgefundenen wasserführenden Stelle handelt es wahrscheinlich um eine alte, nicht fachgerecht verschlossene Baugrunderkundungsbohrung. Diese Bohrung muss so tief abgeteuft worden sein, dass die wasserundurchlässige Bodenschicht durchbohrt wurde und in die darunterliegende Bodenschicht eingedrungen ist“, erläutert Sendrowski. Das Grundwasser strömte nach der Freilegung durch das alte Bohrloch in die Baugrube und flutete diese innerhalb kurzer Zeit. Verschiedene Lösungsansätze seien geprüft und kurzfristig ausgeführt worden. „Leider haben alle diese Maßnahmen, die sich bis Dezember hinzogen, nicht zum gewünschten Erfolg geführt.“

Blick Richtung Westen auf die Baugrube. Quelle: Anja Levien

Daraufhin sei „die Herstellungstechnologie des Brückenbauwerks komplett überarbeitet“ worden. Die Detailplanung und statische Prüfung liege nun vor. Erstes Ergebnis: Eine Versorgungsleitung muss erneut umgelegt werden. Die Arbeiten dafür können beginnen.

Es werde angestrebt, in der Woche ab 14. Dezember den Verkehr über das neue Bauwerk freizugeben. Im Frühjahr 2021 sollen die Restarbeiten wie der Rückbau der Umfahrungen und die Renaturierung des Baufeldes abgeschlossen sein.

Schwellen vor der Umfahrung bleiben

Die jeweils zwei Schwellen auf beiden Seiten der Umfahrung, die das Straßenbauamt hatte anbringen lassen, werden bleiben. Diese sorgen in Satow und Umgebung für Kritik. Nur in Schrittgeschwindigkeit lassen sich diese überfahren. Bürgermeister Matthias Drese wird oft auf diese angesprochen.

Im April 2020 waren die Schwellen auf die Fahrbahn gebracht worden. Weil sich Autofahrer nicht an die vorgegebene Geschwindigkeit hielten, sei es zu Verformungen an der Umfahrung gekommen. Quelle: Anja Levien

Auch beim Straßenbauamt in Stralsund haben sich Betroffene gemeldet. „Auf die Schwellen in der Fahrbahn werde ich aus der Region oft angesprochen“, sagt Sendrowski. Der Straßenbauamtsleiter hält sie weiterhin für erforderlich. „Sie sind wichtig. Die Behelfsumfahrt ,verträgt’ nur die angeordneten geringen Geschwindigkeiten, insbesondere von Lkw. Da die Geschwindigkeitsvorgaben von einem Großteil nicht eingehalten wurden, mussten hier physische Maßnahmen ergriffen werden.“ Werde sich nicht an die vorgesehene Geschwindigkeit von zehn Kilometer pro Stunde gehalten, könne es passieren, dass die Behelfsumfahrt voll gesperrt werden müsse.

Von Anja Levien