Nach Kritik an Kreisumlage aus Neubukow: So reagiert der Landkreis Rostock

Der Landkreis Rostock hat auf die Kritik der Bürgermeister und des Amtsvorstehers des Amtes Neubukow-Salzhaff reagiert. Diese hatten in einen Schreiben an Finanzdezernentin Anja Kerl die Kreisumlage scharf kritisiert und gefordert, dass der Landkreis sich deutlicher auf seine Pflichtaufgaben konzentrieren solle. Die Unterzeichner sind der Meinung, dass die finanziellen Mehrbelastungen der kommunalen Haushalte aufgrund der übermäßig gestiegenen Kreisumlage nicht mehr vermittelbar seien. Dabei geht es den Gemeinden, zu denen die Stadt Ostseebad Rerik und die Gemeinde Biendorf zählt, unter anderem um „Finanzierung kostspieliger freiwilliger Maßnahmen des Landkreises Rostock, wie zum Beispiel das Ernst-Barlach-Theater in Güstrow, der Flugplatz Rostock-Laage und das Gut Tellow.“

Zu den konkreten Kritikpunkten äußerte sich Dezernentin Anja Kerl auf Nachfrage der OSTSEE-ZEITUNG nicht. Laut Landkreissprecher Michael Fengler werde der Landkreis sich erst bei den Gemeinden melden.

Landkreis erhebt Daten für jede Gemeinde

Er wies in einer Stellungnahme darauf hin, dass der Landkreis keine Steuereinnahmen habe. „Demnach stehen dem Landkreis Gebühren, Zuweisungen und Zuwendungen sowie die Kreisumlage als Finanzierungsquellen zur Verfügung. Nur daraus kann die Gesamtdeckung des Haushaltes erfolgen.“

Der Landkreis erhebe umfangreiche Daten zur finanziellen Situation jeder einzelnen Gemeinde. Die Planung der Kreisumlage erfolge in einem aufwändigen, mehrstufigen Verfahren unter Beteiligung der Gemeinden. „Die Kreisumlage dient nicht dazu, dem kommunalen Raum Finanzmittel zu entziehen, sondern dem finanziellen Interessenausgleich zwischen Kreis und Gemeinden und der Gemeinden untereinander“, so Fengler. Der Kreis habe eine gesetzliche Ausgleichsfunktion und müsse gleichwertige Lebensverhältnisse im Kreisgebiet sicherstellen.

Das Amt Neubukow-Salzhaff hatte während des Interessenabwägungsverfahrens zum Doppelhaushalt eine Stellungnahme abgegeben. Darin lehnte dieses den vorgelegten Haushaltsentwurf ab.

Der Kreistag entscheidet über den Haushalt des Landkreises Rostock. Dieser hatte in seiner Februarsitzung noch über eine Senkung der Umlage diskutiert, doch den Haushalt dann beschlossen. Die Kreisumlage diene „beispielsweise ebenso der Jugendarbeit, wie der Finanzierung des Nahverkehrs, der Förderung der Feuerwehren, dem Straßenbau“, informiert Michael Fengler. Bis auf die Gemeinden Alt Bukow und Kirch Mulsow würden allen Gemeinden seit 2017 durchgehend eine gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit bescheinigt. „Die Gemeinde Kirch Mulsow wurde zum 26.5.2019 in die Gemeinde Carinerland eingemeindet. Der Gemeinde Alt Bukow wurde zuletzt (für 2020) eine eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit bescheinigt.“

Von Anja Levien