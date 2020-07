Nach Sanierung: Ospa-Filiale in Bad Doberan eröffnet wieder

Bad Doberan

Die Filiale der Ostseesparkasse Rostock am Markt in Bad Doberan öffnet am 9. Juli wieder. Sie war nach einem Wasserschaden, verursacht durch den Starkregen am 31. Juli 2019, saniert worden. Zeitgleich nutzte Filialleiter Guido Krüger die Gelegenheit und strukturierte auch drinnen um.

12 000 Kunden werden in der Filiale betreut. Privat- und Geschäftskunden sowie alle Interessierten sind am Donnerstag, 9. Juli, von 9 bis 20 Uhr eingeladen, sich die sanierten und umgestalteten Räume anzusehen, so Filialleiter Guido Krüger.

Kreative Werkstatt im Erdgeschoss

Unter anderem ist im Erdgeschoss eine „kreative Werkstatt“ geschaffen worden. Hier können Mitarbeiter Gespräche vor- und nachbereiten, Ideen entwickeln und Verträge erstellen. Dafür gibt es mobile Fernsehgeräte, auf denen Dokumente und Co. angezeigt werden können.

Der Kreativbereich wird von einer Glastür getrennt, auf der der Molli abgebildet ist. „Wir sitzen im Herzen der Stadt und auch der Molli fährt hier“, sagt Guido Krüger. Bei der Gestaltung des Innenraums seien auch Hinweise von Kunden aufgenommen worden.

Um eine mögliche Wartezeit so angenehm wie möglich zu gestalten, stehen den Kunden I-Pads, Massagesessel und Getränke zur Verfügung. Zudem können Sie sich über den Ospa-TV informieren.

Der 24-Stunden-Bereich am Eingang der Filiale wird eine Infothek bekommen, an der sich die Kunden rund um die Uhr informieren können.

Hochwasserschutz ums Gebäude

Damit nicht wieder Wasser in das Gebäude laufen kann, wird in den Hochwasserschutz investiert. „Wir haben an der Baumstraße eine Rückstaueinrichtung eingebaut“, informiert Krüger. Zudem habe die Eigentümergemeinschaft des Hauses entschieden, am Eingangsbereich im Laufe des Jahres ein Hochwasserschott einzubauen.

Für die Zeit der Sanierung waren die Ospa-Mitarbeiter in Container an die Severinstraße gezogen. „Die Containerlösung wurde total gut angenommen. Wir danken auch den Kunden für ihr Verständnis“, sagt Guido Krüger.

Ab 9. Juli sind die Mitarbeiter dann zu den gewohnten Öffnungszeiten Montag, Dienstag, Donnerstag 9 bis 12.30 Uhr und 14 bis 18 Uhr und Mittwoch und Freitag 9 bis 12.30 Uhr sowie nach Vereinbarung erreichbar.

Mit Blick auf die Parkplätze vor der Filiale hat Guido Krüger gute Nachrichten für die Kunden. Da die Ospa keine eigenen Stellflächen für Kunden anbieten kann, übernimmt diese die Parkgebühren, wenn jemand einen Beratungstermin hat und auf einem Parkplatz steht, der über „Easy Park“ bezahlt werden kann wie beispielsweise am Markt oder im Parkdeck.

Von Anja Levien