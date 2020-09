Nach Schuhklau in Bad Doberan: Mieterin erstattet Anzeige

Bad Doberan

Der Diebstahl von Schuhen in der John-Brinckman-Straße in Bad Doberan beschäftigt jetzt auch die Polizei. Susanne W. hat Anzeige erstattet, teilt diese mit. In drei Aufgängen in einem Wohnblock waren neuwertige Schuhe, die im Treppenhaus standen, abhanden gekommen.

Dass eine Anzeige bei der Polizei der richtige Weg ist, darauf verweist auch der Vermieter, die Allgemeine Wohnungegesellschaft (AWG). „Ich hoffe, es wurde Anzeige erstattet, da uns als Vermieter die Handhabe fehlt“, sagt AWG-Geschäftsführerin Petra Mader. „Selbstverständlich ist der Vorfall in unserem Hause zur Sprache gekommen und natürlich ist es für die betreffenden Mieter furchtbar“, reagiert Petra Mader auf den OZ-Bericht vom Dienstag, in dem eine AWG-Mitarbeiterin sagte, dass keiner was dazu sagen könne. Sie weist ebenso darauf hin, dass Schuhe aufgrund von Brandschutz und Diebstahl im Hausflur nicht abgestellt werden sollten.

Von Anja Levien