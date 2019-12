Nach Spendenaktion: Treffpunkt Suppenküche bleibt erhalten

Bad Doberan

Wahnsinn. 20 400 Euro haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, für den Treffpunkt Suppenküche gespendet. Damit ist der Erhalt vorerst gesichert. „Das ist toll, überwältigend“, sagt Barbara Niehaus, Leiterin des Treffpunkts Suppenküche. Auch Sherry Gröticke, die sich ehrenamtlich mit 35 anderen engagiert, ist von der Resonanz begeistert. Das sei nur schwer in Worte zu fassen.

Der Treffpunkt Suppenküche ist in Trägerschaft der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Bad Doberan und brauchte dringend Hilfe. Um den Anlaufpunkt für Jung und Alt am Leben zu erhalten, bedarf es Geld für Lebensmittel, Hygieneausweise, Fahrkosten und Personal. Montags bis freitags gibt es hier für jeden von 11 bis 14 Uhr eine warme Mahlzeit, zudem ist jeder zur Mitarbeit eingeladen. Die Ehrenamtler und die drei Festangestellten engagieren sich zudem in der Kinder- und Jugendarbeit.

100 000 Euro im Jahr notwendig

100 000 Euro sind im Jahr notwendig, um den Treffpunkt Suppenküche offen halten zu können. Bisher konnten die Personalkosten für die drei Festangestellten jedes Jahr bis zu 90 Prozent über Fördermittel von der Europäischen Union gedeckt werden. Diese Fördermöglichkeit ist jetzt ausgelaufen. Um den Treffpunkt Suppenküche zu erhalten, unterstützt ihn die OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“.

Treffpunkt Suppenküche Seit 2008 gibt es den Treffpunkt Suppenküche. 500 Gäste kommen jede Woche, zwischen 80 und 100 Essen werden täglich kostenlos rausgegeben, zwei Mahlzeiten täglich gekocht. 35 Ehrenamtler zählt der Treffpunkt Suppenküche, die von Montag bis Freitag helfen. 11 bis 14 Uhr: In der Zeit ist der Treffpunkt im Amtshaus, Klosterstraße, für jeden geöffnet, es gibt eine warme Mahlzeit, Kuchen, Brot, Getränke.

„Es ist überwältigend, dass es so viele Menschen gibt, denen es wichtig ist, dass es den Treffpunkt Suppenküche weiterhin gibt“, sagt Barbara Niehaus. „Das bedeutet auch, dass es viele gibt, denen das Projekt wichtig ist.“ Sherry Gröticke nickt zustimmend. „Viele haben mich auf die Artikel in der OSTSEE-ZEITUNG angesprochen, wussten nicht, dass wir uns auch für Kinder und Jugendliche engagieren.“

Die Botschaft des Treffpunkts Suppenküche scheint angekommen zu sein, sagt Barbara Niehaus. „Unsere Einladung gilt weiterhin an alle, bei uns vorbeizuschauen.“

Übergangszeit ist mit Spenden gesichert

Mit Hilfe der Spenden der OZ-Leser, die auf das Spendenkonto bei der Ostseesparkasse eingegangen sind, sei die Übergangszeit gesichert. Ein halbes Jahr könne jetzt überbrückt werden, so Barbara Niehaus. Dann hoffen die Ehrenamtler auf eine Fördermöglichkeit, für die sie gerade den Antrag vorbereiteten. „Wir hoffen aber auch, dass wir mit der Weihnachtsaktion auch Dauerspender interessieren konnten“, so Sherry Gröticke.

Auch Pastor Albrecht Jax ist von der hohen Spendensumme beeindruckt. „Der Treffpunkt Suppenküche erfährt viel Unterstützung“, sagt er. „Dass wir so viel Zulauf bekommen, ist toll. Auch dass Menschen immer wieder berührt, was wir hier machen.“ Gerade auch im Hinblick darauf, dass der Treffpunkt zum dritten Mal bei der OZ-Weihnachtsaktion bedacht wurde. 2008 und 2012 war bereits Geld gesammelt worden, beim ersten Mal, um den Fortbestand zu sichern, beim zweiten Mal für die Anschaffung eines Kleinbusses.

Anlaufpunkt für Kinder und Jugendliche

Mit dem Erhalt der Suppenküche bleibt auch ein Anlaufpunkt für Kinder und Jugendliche erhalten, die hier Mittag essen und Praktika absolvieren. Straffällig gewordene Jugendliche können hier ihre Sozialstunden leisten, Jungen und Mädchen, die auf den Arbeitsmarkt nicht richtig Fuß fassen, können sich hier beruflich orientieren.

„Wenn wir die Jugendlichen kennen, dann haben wir eine Beziehung zu ihnen und dann passieren bestimmte Dinge nicht“, sagt Pastor Jax und nimmt damit auch Bezug auf den Vandalismus in Bad Doberan. „Wenn wir sie mit dem Projekt in ihrem Leben unterstützen können, dann ist das toll. Jugendliche brauchen einen Raum, wo sie sein können, wie sie sind.“

„Wir sagen alle ganz laut Danke“, sagt Ehrenamtlerin Elisabeth Bormann für die finanzielle Unterstützung. „Wir sind hier eine dufte Truppe. Dass es weitergeht, ist wichtig.“ Sie hilft vor allem in der Küche und bügelt die Wäsche. Hartmut Schafenort engagiert sich seit Jahren im Treffpunkt Suppenküche, er kommt mit dem Rad aus Kühlungsborn nach Bad Doberan. „Ich helfe hier gerne“, sagt er.

Das Spendenkonto ist noch bis Mitte Januar geöffnet.

