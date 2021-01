Nach Sprengung: Kröpelin hat neuen Ticket-Automaten

Kröpelin

Am Mittwochvormittag dieser Woche wurde am Kröpeliner Haltepunkt des Regionalzuges, der zwischen Tessin und Wismar verkehrt, ein neuer Fahrkartenautomat aufgestellt. Der Vorgänger war am Silvestermorgen von Unbekannten durch eine Gas-Explosion zerstört worden. An die Geldkassette waren die Täter jedoch nicht gekommen. Mitarbeiter der Bahn hatten sowohl das Geld als auch die Fahrausweisrolle sicher stellen können.

Im Sommer 2019 hatten schon einmal zwei schwarz bekleidete männliche Personen – sie waren von Anwohnern gesehen worden – den Fahrkartenautomaten am Kröpeliner Bahnhof durch eine Explosion zerstört. Auch damals waren die Täter weder an Geld noch an Tickets herangekommen. Der Schaden war damals auf 10 000 Euro geschätzt worden. Zum aktuellen Fall gab es keine Angaben zur Schadenshöhe..

Laut Anwohnern sollen sich die mutmaßlichen Täter am Silvestermorgen unmittelbar nach ihrer Tat mit einem dunklen Fahrzeug vom Bahnhof entfernt haben.

