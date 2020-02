Nach Stasi-Enttarnung: Kühlungsborner Bürgermeister greift Röntgen scharf an

Familien in Bad Doberan erhalten Post, dass ihre Grundstücke nicht satzungsgemäß an die Abfallentsorgung im Landkreis Rostock angeschlossen sind. Sie müssen Verwarn- oder Bußgelder zahlen. Zwei Betroffene fühlen sich nicht ausreichend über die Veränderung in der Abfallentsorgung informiert.